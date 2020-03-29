台鐵精武車站「1女子摔落月台」！遭火車撞擊亡　多班列車受影響延誤

▲台中精武車站發生死傷事故影響，部分列車延遲。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

台中精武車站29日下午發生一起死傷事故，事發當時，一名30歲女性於178次自強號進精武火車站前，由北上一月台衰落遭列車撞擊，當事人到院前就已經死亡，而受事故影響，台鐵自16:19起，從台中站至潭子站各次南下／北上列車有延誤情形，目前受阻車站為，台中、精武、太原、松竹、頭家厝、潭子。

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