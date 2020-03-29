美國啟動「末日碉堡」防疫　國防戰略人員赴夏延山基地

▲美國啟動末日碉堡夏延山基地。（圖／取材 美國聯邦政府）

記者任以芳／綜合報導

根據今日俄羅斯（RT）29日報導指出，美國北方司令部（NORTHCOM）考量疫情擴散迅速，重新啟動美國末日碉堡，將所有重要國防戰略人員送往距地面610公尺深的夏延山核戰碉堡避難，以便隨時監控別國動向。

▲美國夏延山地下碉堡，整體都是花崗岩。（圖／翻攝 USAF photo）

夏延山核戰碉堡（Cheyenne Mountain nuclear bunker），位於美國科羅拉多州都市科羅拉多泉的軍事設施及防核碉堡，位於夏延山得名，碉堡內部是花崗岩洞穴，指揮所下面有巨大的彈簧和橡膠墊，能對抗核武攻擊。目前，由北美防空司令部使用，主要功能確保在高強度核戰下，還能保存6千名重要官員生存在其中數個月，指揮反擊戰爭。

該報導也指出，為了確保疫情不會影響國防，美國北方司令部，以及美國與加拿大的聯合行動部門北美防空司令部，負責監視北美地區上空的導彈和飛行器威脅。指揮官歐蕭尼西在個人社交媒體上表示，「目前一些監控小組的成員，已經從他們所在的位於科羅拉多州彼得森空軍基地的指揮中心，轉移到經過強化的地下碉堡。」至於誰能夠進駐這些地下基地，他自己也無權干涉。

▲美方重要國防戰略人員，全部移往夏延山碉堡躲避疫情，示意圖。（圖／翻攝美國北方司令部NORTHCOM官網）

夏延山軍事基地是世界上防備最森嚴的洞穴軍事基地，是美國政府末日計畫的一部分，以防外界對美國構成生存威脅，如核襲擊等。除此之外，美國還有另外三個安全基地，包括白宮地下的總統緊急行動中心，賓夕法尼亞州的烏鴉山基地（RavenRock Mountain）和氣象山（Mount Weather）緊急行動中心。