鍾南山：中國沒有大量「無症狀感染者」　否則確診人數一定提高

▲大陸疫情趨緩，近期新增病例幾乎都來自境外移入。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，「無症狀感染者」造成的傳染情況令人相當擔憂。陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，目前沒有數據及研究能表明存在多少無症狀感染者，但中國的無症狀感染者並不多，否則一定會把病毒傳染給其他人，使得確診人數增高，「但現在確診人數不但沒有提高，反而下降，我不認為有大問題。」

鍾南山近日接受CGTN訪問，回答了有關「無症狀感染者」的問題，他指出，無症狀感染者指得就是已經感染病毒，但卻沒有出現明顯症狀，甚至完全沒有症狀的人，「他們雖然沒有症狀，但有很強的傳染力，因為在他們的上呼吸道中，存在的病毒數量很大，所以非常值得引起關注。」

▼美國疫情快速擴散，確診病例數已衝破10萬。



鍾南山提到，坦率地說，現在沒有任何數據，也沒有任何研究，可以表明存在多少無症狀感染者，美國正在做調查，「我認為是有意義的，因為美國新冠病毒感染者的數量增長非常快，但是死亡率卻沒有超過2％，所以他們就開始調查，那些看似沒有症狀的普通人，試圖了解他們的實際情況。」

鍾南山還說，武漢最初的死亡率在5％或6％左右，換句話說，那時新冠肺炎確診病例數量低於實際情況，所以分母小，死亡率就高，但現在看中國其他各地數字，新冠肺炎死亡率只有0.9％或1％，「由此我也認為，在中國的無症狀感染者並不多，否則無症狀感染者一定會把病毒傳染給其他人，使得確診人數更高，但確診人數不但沒有提高，反而下降了，甚至一些省份的數字已經接近於零，所以我不認為有大問題。」

此外，在全球疫情快速擴散下，許多人都擔憂中國可能出現「第二波高峰」，但鍾南山認為，估計不會出現第二波高峰，因為在中國群防群控的基礎上，新增病例可能就局限在很小的人群中，「不相信在我們這麼強有力的措施下， 會出現大的爆發。」

▼為了防止疫情擴散，各國都加強入境管制。

