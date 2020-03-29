台中男吃火鍋「錯過1000萬發票」差1號全中！老闆公告尋人　私訊超驚喜

▲台中男吃火鍋「錯過1000萬發票」差1號全中：我想哭。（圖／翻攝爆怨公社）



記者許力方／綜合報導

「台中人！出來找你的發票！」台中一名盧姓男網友27日在臉書發文苦訴，對1、2月統一發票時，發現1月22日在火鍋店用餐的發票，只差最後一個尾數就中特別獎，與1000萬擦身而過，痛心哀號「我想哭！」甚至連媽媽都急call他問火鍋店在哪裡？火鍋店老闆看到PO文，私訊安慰他，給了「再來一碗」當安慰獎。

盧姓男網友27日透過「爆怨公社」講述這段悲傷的故事，剛出爐的1、2月統一發票1000萬元特別獎號碼是12620024，而他手上正好有一張12620023的發票，時間落在1月22日晚間8時許，他到台中南區忠孝路一間火鍋店用餐，消費371元，未料僅差最後一個數字就和財神爺擦身而過。

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盧男痛心地拿著發票自拍，大嘆「比悲傷更悲傷的故事，我想哭！」還要台中人趕快找發票，在他後面消費的幸運兒中了特別獎！PO文引發熱議，他也現身受訪，直呼當時媽媽對發票到一半，突然急著打電話給他，問他火鍋店在哪？讓他聽得霧煞煞，回到家才發現原來是錯過了1000萬元。

結果火鍋店老闆朋友也看到了抱怨文，隨即私訊聯絡安慰「沒有得到1000萬，但至少有再來一鍋。」要盧男保留發票，下次揪朋友一起去吃火鍋，可以免費送他吃一鍋。老闆則說，當時是非用餐時段，但還是有不少客人來店，很忙碌，早就忘記是誰中獎，不過會在粉絲團「公告尋找」這位幸運得主。

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