直擊廣東封關前一刻！　怕又被隔離...港、澳關口湧現「逃難般人潮」

▲廣東封關時限前一刻，港、澳各大口岸擠爆人潮。（圖／翻攝中國經濟週刊）

記者任以芳／綜合報導

為了嚴防新冠肺炎（COVlD-19）疫情回流，廣東祭出超級手段！27日早上6點開始大封關，所有經廣東口岸入境人員全部隔離檢疫！非常多旅客趕在最後一刻入關，廣東各大口岸塞爆人潮，差點無法消化。

根據《中國經濟週刊》報導，封關消息一出，未來，包含港、澳、台以及中轉旅客進入廣東，全部實行核酸檢測全覆蓋，集中隔離醫學觀察14天，集中隔離食宿費用自理。

▲廣東宣布封關，港珠澳大橋口岸湧現車潮。（圖／翻攝中國經濟週刊）

為了閃過檢疫。香港和澳門各口岸出現了急著回廣東省的人潮。26日晚上，各大口岸出現超長人龍車龍，大家都希望趕在第二天早上封關前回到廣東省。照片顯示，澳門和珠海、澳門拱北口岸出現大批人群，隊伍根本排不完。

直到開啟封關前清晨，人潮還是沒有疏散完畢。 在路氹城口岸，當地政府出動近百名治安警人員維持秩序，但是出境人潮實在太多，最後採潮水式放行，讓離境人士進入離境大堂。

▲ 不少在工作港澳，又居住大陸居民，擔心入境被隔離，急著回廣東。（圖／翻攝中國經濟週刊）

香港同樣出現大批離境人潮，為了搶閘過關，港珠澳大橋同樣出現排隊過關車龍。由於地理位置便利，不少當地居民都習慣兩地穿梭，尤其是一些工作在大陸、生活在港澳，或在港澳工作、又居住大陸的居民。廣東祭出封關令後，不少居民擔心會影響工作或生活，出現搶過關情況。目前，依照入關時間限制的最後人潮，已經全部消化完畢。