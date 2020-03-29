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陸隔離酒店一天1080「床單有血跡臭味」　留學生住2天：我發燒了！

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▲一名大陸留學生爆料，天津入住的隔離酒店環境相當差。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

▲一名大陸留學生爆料，天津入住的隔離酒店環境相當差。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

記者劉亭／綜合報導

在新冠肺炎期間，各國紛紛宣布隔離措施。一名大陸回國留學生28日抱怨，於天津入住的隔離酒店環境骯髒，一天240元人民幣（約1080元新台幣），但入住當天就發現床單上竟然有血跡、菜湯、尿跡，味道也很重，根本睡不了。

根據觀察者網報導，一名郝同學（化名）表示，她先前在英國留學，26日從倫敦飛到天津，目前正在隔離酒店進行隔離，但是入住的天津市武清區奧藍際德商務酒店衛生狀況和配套設施都非常糟糕，牆皮脫落、有血跡異味，更有人房間的馬桶、下水道出現堵塞和反水現象、水龍頭流出黃水、有蟲等等。

▲一名大陸留學生爆料，天津入住的隔離酒店環境相當差。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

根據郝同學提供的機票發現，她乘坐的中國國航CA938航班，下午2點落地，疑似飛機上有2名確診案例，她抵達後在飛機上等了5小時才被工作人員安排下機，經過一系列填表、被工作人員詢問、做核酸檢測、拍照等流程，到晚上12點才進到房間，「我不清楚我是不是確診病例的密切接觸者，我不知道我旁邊有沒有確診病例」。

郝同學提供的資料顯示，集中觀察房間一天收費240元人民幣，每天早中晚餐合計50元人民幣（225元新台幣）、85元人民幣（383元新台幣）兩種可選，訂餐週期14天。她一進房間就發現不對，「裡有兩個床鋪了床單，但兩個床單上全都有血跡、菜湯、尿跡等奇奇怪怪的痕跡，上面一層灰，還有異味，你一聞就知道是之前客人睡過的，很噁心，完全就是睡不了的。」

▲一名大陸留學生爆料，天津入住的隔離酒店環境相當差。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

郝同學指出，當時馬上要求換床單，一開始對方都答應，但之後卻又說酒店人員進不來，要將就一晚，最後她只能墊著自己的衣服睡了。而且房內沒有暖氣，只有中央空調，因為擔心有交叉感染風險，她一直不敢開，但在冷冰冰的房間睡了2天，她28日早上發現自己發燒了。

郝同學說，她從入住之後就沒有人過問過她的體溫情況，每天自己量體溫，全靠自覺，「我發燒了是自己打電話說的，他們是不會來問你的。我今天從早上開始發燒，一直都是我打電話跟他們說的。他們記錄下來，後來打了一個電話問我怎麼樣了，再後來就沒打過了」。

▲一名大陸留學生爆料，天津入住的隔離酒店環境相當差。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

對於郝同學發燒的情況，酒店醫護人員給了她兩個選擇，一個是打120，去發熱門診；或是先等一天，看體溫會不會下降。醫生建議她先不要打120，先等一天。最後郝同學還表示，「不想給國家和醫護人員添麻煩，但至少要保證乾淨衛生」。

對此情況，奧藍際德商務酒店櫃檯工作人員稱，目前已被政府徵收，要由政府方面統一對外，因此無法回答。天津市衛健委問題反饋熱線的工作人員則稱，「我可以把您這邊了解到的情況，向相關部門反饋，他們會根據您反饋的相關問題，進行相應的調查，做出相應的處理。」

▲一名大陸留學生爆料，天津入住的隔離酒店環境相當差。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

▲一名大陸留學生爆料，天津入住的隔離酒店環境相當差。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

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