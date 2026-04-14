新店清六食堂爆食安！4便當驗出沙門氏桿菌　開放3管道求償

▲新北清六食堂爆發食物中毒，已經有173人通報就醫，還有11人住院。（圖／衛生局提供）



記者董美琪／綜合報導

新北市清六食堂疑似食品中毒事件持續擴大。新北市衛生局今（14日）公布最新檢驗報告，確認公所店與中興店共4款便當驗出沙門氏桿菌，目前全案累計已有173人通報就醫。相關單位也提供LINE、電子郵件與電話3種管道，協助受影響民眾登記求償。

衛生局指出，這起疑似食品中毒案截至14日，通報人數已達173人，民眾用餐時間多集中在4月4日與5日。其中有117人食用公所店便當，另有56人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉、發燒等不適症狀。目前仍有11人住院治療，其餘患者經診治後已返家休養。

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檢驗結果今日出爐，公所店的腿庫便當與燒肉便當，以及中興店的炸雞腿便當與腿庫便當，共4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌；至於環境採樣部分則未發現相關病原。至於業者是否涉及刑事責任及其他細節，已移送檢調單位進一步調查釐清。目前清六食堂公所店、中興店及民權店3處據點，仍全面暫停營業。

新北市法制局消保官室表示，依據衛生局調查，已確認本案具備食品中毒的因果關係。消保官鍾佳儒說明，凡於4月4日或5日間，購買清六食堂或大方小吃店（清六食堂公所店商業登記名稱）便當產品，且出現身體不適者，可備妥相關資料申請保險理賠。

申請時須檢附消費發票或外送平台訂單紀錄，以及醫療診斷證明與收據；若因就醫影響工作，也可補充請假證明或薪資文件。消保官提醒，民眾應於2個月內完成登記，可透過LINE官方社群（https://lin.ee/sN34qcs4、ID：@772zbrxj），提供姓名、電話、Email、用餐店面、日期與用餐方式（內用或外帶）等資訊，完成申請程序。

此外，未使用LINE者，也可透過Email（收件者：jinni.huang@leadclaim.com.tw），或致電02-27525005分機62黃小姐進行登記。