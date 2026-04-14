明天北東降雨機率增　周五鋒面通過再轉濕涼

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天鋒面影響，北部及東半部降雨機率增加，周五至下周日另一波較強鋒面接續通過，東北季風增強，中部以北、東半部及恆春都有局部短暫雨，北台灣略為轉涼。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周有2波鋒面影響，明天微弱鋒面通過，天氣不穩定，桃園以北、東北部有局部短暫雨，竹苗及花東為零星短暫陣雨，午後中部地區及南部山區有零星短暫陣雨。周四水氣仍多，基隆北海岸、中部以北、東北部有不定時零星短暫陣雨，午後各地山區也有局部短暫陣雨。

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林定宜指出，周五鋒面接近，桃園以北、東北部、東部、竹苗、東南部及恆春有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。周六鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部、恆春地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地多雲。

他表示，下周日水氣南移，花東、中南部山區有局部短暫陣雨，中部以北及東北部為零星短暫陣雨。下周一東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，花東有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，他表示，明天北部、東北部高溫略為下降，周六至下周日東北季風增強影響，北部及東北部轉涼，高溫約25至26度，中南部仍有30度以上。

他也說，明天清晨至上午金門、馬祖及北部地區，周四清晨中部以北地區，周五金門及馬祖有局部霧。另外，周四起受辛樂克颱風影響，沿海有長浪發生機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）