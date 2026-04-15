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復康巴士強衝地下道！車頂全削掉「變敞篷」　200萬善心飛了

▲復康巴士車頂遭削平。（圖／翻攝自Threads）

▲復康巴士車頂遭削平。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

台北市基隆路一處機車地下道14日下午驚傳誇張事故，一輛復康巴士疑未注意限高標誌，竟直接闖入地下道，過程中連撞兩根警示桿仍未停車，最終車頂撞上限高樑遭「整片削平」，瞬間變成敞篷車，驚險畫面全被後方車輛行車紀錄器拍下。

從曝光影片可見，該輛復康巴士在進入地下道前就已碰撞限高警示桿，但駕駛未停下檢查，反而持續前行，導致車輛直接撞上限高設施，車頂當場掀開，碎片四散，場面相當驚人。據了解，該車為車齡不到3年的復康巴士，為善心人士捐贈，價值超過200萬元，如今卻因人為疏忽嚴重受損。

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撞桿還硬闖　網怒：這不是第一次

事故影片在Threads曝光後，引發網友熱議。不少熟悉該路段的民眾表示，地下道兩端均設有明顯限高設施，但仍常有駕駛「不信邪」硬闖，直言「每天都在上演開罐頭」，對類似事件早已見怪不怪。

網友也紛紛留言批評，「撞到桿子還硬要過」、「這下真的變敞篷了」、「兩百多萬的車就這樣報銷」，更有人感嘆，復康巴士屬於長照資源，如今少了一台，恐影響有需求的民眾使用。另有民眾拍下事故後車輛被拖吊畫面，直呼「剛開始還看不懂怎麼撞成這樣，仔細一看才發現是同一台車」，引發更多討論。

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