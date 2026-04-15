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美軍海上封鎖伊朗首日　3艘油輪過荷莫茲海峽！背景國家曝光

▲▼ 荷莫茲海峽,美國總統川普。（圖／路透）

▲美國對伊朗實施海上封鎖。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國總統川普威脅伊朗實施「海上封鎖」後首個完整日，波斯灣與阿曼灣周邊航運明顯降溫，進出伊朗港口的船舶大幅減少，全球能源運輸要道荷莫茲海峽（Hormuz）過去24小時內，有3艘油輪穿越，其中包含與伊朗業務有關、已遭美方制裁的船隻。

海峽通行受限

根據航運數據，當天通過海峽的3艘油輪均非以伊朗港口為目的地，因此不在封鎖令直接適用範圍內。其中一艘懸掛巴拿馬旗的中程油輪「和平灣」，正駛往阿拉伯聯合大公國哈姆里耶港。Kpler資料指出，該船長期負責將伊朗石腦油運往中東其他港口，再轉出口至亞洲市場。

在此之前，另有兩艘遭美國制裁的油輪先後通過海峽。小型油輪「穆爾利基尚」（Murlikishan）預計於4月16日前往伊拉克裝載燃料油，該船過去曾參與俄羅斯與伊朗石油運輸。另一艘「瑞奇星號」（Rich Starry）則被視為封鎖措施啟動後，首艘成功穿越荷莫茲海峽並駛離波斯灣的船舶，船上載有約25萬桶甲醇，貨物是在阿聯哈姆里耶港裝載。

封鎖未斷航　港口流量仍急凍

另一艘遭制裁的「艾爾皮斯號」（Elpis）也在夜間通過海峽，但進入阿曼灣後幾乎停航。資料顯示，該船僅為部分裝載狀態，且被美方列為伊朗「影子艦隊」成員之一，長期涉及石油銷售與運輸。

中國外交部批評，美方封鎖伊朗港口的措施「危險且不負責任」，恐進一步升高中東局勢緊張。不過，中方並未進一步說明是否有中國船隻正在或已完成通過荷莫茲海峽。

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