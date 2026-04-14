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路面突炸開！中永和4726戶停電原因曝光　台電：白蟻咬壞電纜

▲▼板橋華翠橋附近中午突然路面爆裂，現場發現白蟻窩。（圖／網友bigphilip00提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲板橋華翠橋附近中午突然路面爆裂，現場發現白蟻窩。（圖／網友bigphilip00提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者董美琪／綜合報

導新北市板橋區縣民大道二段與民生路二段路口、華翠橋上橋往台北市方向，今（14）日中午12時38分驚傳路面異常破裂噴發事件，瞬間嚇壞周邊用路人。海山分局及消防人員獲報後立即趕抵現場實施交通管制與疏導，所幸無人受傷。

警方調閱監視器畫面發現，當時有車輛在路口停等紅燈時，地面突然出現爆裂情況，瀝青路面瞬間炸開，造成路面受損。工務局隨即通報瓦斯及台電等單位到場檢測並釐清原因。

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工務局指出，經初步勘查，現場為地下約2萬伏特高壓電纜受損所引起，並造成約2平方公尺範圍路面掏空破損。事件發生當下，周邊一度出現短暫停電狀況。

台電隨即派員搶修並進行復電作業，事故後約5分鐘內已先完成3910戶轉供復電，後續持續修復，至下午1時25分，剩餘816戶全數恢復供電。

針對事故原因，台電表示，現場發現有白蟻窩，初步研判疑似因白蟻侵蝕電纜接頭，導致設備受損並引發短路，進而產生高溫與氣體膨脹，使路面發生爆裂情形。後續將加強地下電纜巡檢與防護措施，以降低類似事件再度發生風險。

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