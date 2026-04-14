鑾轎要走下一秒急轉彎找到她　媳「哭求找人」媽祖停下聽

▲鑾轎急轉彎，媳哭求找失蹤婆婆 。（圖／白沙屯媽祖網路電視台，下同）



記者許力方／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動第三天，「粉紅超跑」今天（14日）抵達台中大肚，途中經過大肚市場時，媽祖突然一個急轉彎，找到一位淚流滿面的女子，鑾轎停在她面前，女子焦急地哭著向媽祖祈求，媽祖搖晃後離開，讓她相當激動落淚。

白沙屯媽祖今天駐駕大肚市場，本來已經要離開，粉紅超跑搖晃著突然急轉彎，朝著群眾衝去，停在一名正在哭求的女子面前，只見她雙手合十，不斷向媽祖祈求保佑，淚如雨下，媽祖像是在仔細聆聽一般，等女子說完，鑾轎搖晃幾下，後退離開。

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女子表示，林姓婆婆從4月11日凌晨5時20分走出家門，至今都沒有回到家，她已經報警了，也將四處可以找的地方都已經找遍了，始終都找不到婆婆，實在不知道怎麼辦，而且婆婆身體不好，年屆77歲的老人家，不知道走到哪、沒有目標，希望求媽祖幫忙，找到婆婆平安無事回到家。

邱姓女子事後接受媒體訪問時說明，公公剛逝世，婆婆就這樣走出門失蹤，平常婆婆走出去會回家，現在卻找不到人，又沒得吃、喝，過了這麼多天，不知道婆婆狀況，希望請求協尋。林姓婆婆身高約155公分，走失時身穿米白色外套、黑鞋。