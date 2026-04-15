鄭習會5人「閉門午宴」講什麼？　揭習近平最惦記連、馬2人

▲鄭習會握手14秒 。（圖／翻攝新華社）



記者許力方／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑14日接受廣播節目專訪，首度透露日前「鄭習會」後閉門午宴內容。他表示，當天雙方幾乎未觸及敏感政治議題，包含九二共識、一國兩制及一個中國等都未被提起，整場飯局更像是親友敘舊；中共總書記習近平談的話題多圍繞生活與舊識近況，尤其是對連戰和馬英九的惦記讓他非常感動。

午宴幾乎都在話家常

《誰來早餐》主持人朱凱翔問及，「閉門午宴」到底講了什麼？蕭旭岑指出，當天我方出席午宴者僅5人，基於互信與禮節，許多細節不便完整轉述，但可以確定的是，席間談話重點並非政治攻防，而是日常交流。習近平當時先關心國民黨主席鄭麗文是否適應當地氣候與飲食，也主動聊到其雲南祖籍彝族的背景。

他提到，當話題帶到鄭麗文為雲南彝族後代時，習近平當場詢問幕僚目前彝族人口規模，一旁幕僚立即回報約有1000多萬人。對習來說，鄭麗文新朋友，談的話題無所不包，幾乎都在話家常，這次雙方事前已講好不送禮，就像親戚來了聊家裡的事，不談政治、九二共識，就像一家人一起吃飯。

▲蕭旭岑讚習是優秀的領導人。（圖／記者陳冠宇攝）



最掛念連戰與馬英九

蕭旭岑說，印象最深的是，習近平在席間特別問候前國民黨主席連戰及前總統馬英九的近況，並請與會者代為致意。「當一個領導人惦記著台灣老朋友、台商時，在他做下武力犯台的決定時，難道不會心中有情感拉扯嗎？」他認為，領導人對台灣濃厚感情時，是滿重要的。

席間，習近平很坦率地講出看法，蕭旭岑覺得非常好，尤其是習對連戰和馬的惦記讓他非常感動。

四度會面 蕭讚習近平相當優秀



蕭提及，總共與習近平見過4次面，2013年第一個國民黨代表團就是他們，當時第一次聽習講「心靈契合」，這在過去中共領導人中很少聽過，代表習希望以感情為主，而不是武力。依照過去3次見面的經驗，他認為這10幾年，西方媒體或民進黨、側翼都把習近平妖魔化，持平來講，習近平是相當優秀的領導人，「川普所有領導人都罵過，唯獨沒批評過習近平。」

▼閉門午宴習近平最惦記連戰與馬英九近況。（圖／記者陳冠宇攝）

