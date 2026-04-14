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女慘遭2男潑白漆「瞬間變雪人」驚悚畫面曝　囂張行兇動機曝

▲彰化一名女子遭潑白漆洩憤。（圖／民眾提供）

▲彰化一名女子疑因涉及網路債務糾紛，遭2名男子潑白漆洩憤。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉日前發生一起駭人聽聞的潑漆案件！一名中年女子疑因債務糾紛，大白天在路邊遭兩名男子潑淋白色油漆，整個人從頭到腳變成「雪人」，眼睛幾乎睜不開，路面上也留下一大灘白漆，景象嚇壞路過民眾。警方獲報後，火速將涉嫌潑漆的施、黃兩名男子逮捕到案，全案依傷害、恐嚇罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

這起案件發生於4月12日下午兩點半左右，地點在田尾鄉仁豐路與光明巷口。當時該名女子突然遭到兩名男子潑灑白色油漆，頭部、身體全被覆蓋，模樣十分狼狽。路過民眾見狀趕緊報警，還有熱心居民拿來松香水想幫忙去除油漆，沒想到松香水一噴上去，女子因為皮膚受到強烈刺激，痛得不斷哀嚎。警方到場後立刻請居民改拿清水協助沖洗，才稍微緩解女子的不適。

地方盛傳，該名女子疑似是詐騙集團車手，因為沒有將騙來的贓款繳回，才會被集團上手潑漆懲罰。不過，據了解，受害女子在事發當天晚間10點多，前往派出所報案，警方隨即調閱監視器追查，很快將施姓與黃姓兩名男子通知到案說明，雙方疑有債務糾紛，警方偵訊後已依傷害、恐嚇罪嫌，將2人移送彰化地檢署偵辦。

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