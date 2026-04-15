法國切麵包「鏘鏘」270萬人瘋看！台人一聽集體幻聽：媽祖要降駕

▲白沙屯拱天宮媽祖13日凌晨起駕，掀起熱潮。（圖／記者楊永盛攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著白沙屯媽祖遶境熱度升溫，台灣網友對「鏘鏘咚」節奏格外敏感，沒想到連法國巴黎一間麵包店也意外「中標」。一段切法棍的影片近日在台灣社群爆紅，因機器運作聲與廟會音樂高度相似，讓不少人直呼「根本媽祖要降駕」，短短幾天瀏覽數突破277萬次。

該影片由當地店家在Threads發布，內容僅簡單標註「Explosion」，畫面中自動切麵包機規律運作，發出金屬撞擊聲響。沒想到這段聲音意外觸發台灣網友的「集體聽覺記憶」，留言區瞬間被繁體中文洗版，不少人笑稱「不看畫面還以為是遶境」、「直接腦補神轎出巡」。

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跨國誤會變文化交流 網友狂解釋「這是媽祖聲」

面對突如其來的大量台灣留言，不少網友也主動用英、法文向原PO解釋，指出這段聲音讓人聯想到台灣廟會與宗教慶典，甚至補充「無形文化遺產」與「大甲媽祖遶境」等關鍵字，讓外國網友理解這場跨文化的有趣共鳴。

留言區同時變成創意大賽，有人笑說「我家電鍋也要降駕了」，也有人調侃「Threads是不是被台灣人用壞了」，各種幽默留言持續推高討論熱度，也讓這段「巴黎變廟會」的影片成為近期最熱門的社群話題之一。