防疫期間衝電影院！　台中哥一進影廳傻住：還需要戴口罩嗎

▲台中哥晚上前往電影院看電影。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎肆虐，民眾為了防疫，多取消出遊計畫，假日也幾乎都關在家，重創觀光產業。一名網友於昨（27日）晚間前往電影院看電影，然而一進到影廳後發現已經不是「小貓兩三隻」的情況而已，而是除了他之外沒有半個觀眾，讓他傻眼好奇，這樣是否還需要戴上口罩？

一名台中網友在臉書「爆怨公社」發文，原來他昨日晚間獨自前往影城看電影《神之一手：鬼手篇》，進到影廳後才發現整場只有他一人。原本還在期待有人會晚到，沒想到直到燈光全暗、電影開播時，他才發現自己全包場了，苦笑表示「我還要戴口罩嗎？」

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原PO事後也留言補充，最後他還真的整場一個人看完，走出影廳的瞬間，突然覺得整場電影實在是令人尷尬，但也不禁慶幸自己看的不是恐怖片。

▲全程包場了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們調侃表示，原來現在電影院才是隔離人群的好去處，「現在給人免費票，人家都不一定想看」、「我上禮拜六去看電影，就只有包括我兩個人」、「躺著翹腳看」、「我桃園也這樣過」。

不過也有一票人開起原PO玩笑，表示「明明滿場啊」、「口罩戴上啦！人那麼多，別鬧了」、「坐最後面啊，這樣祂就沒辦法從後面嚇你了」、「怎麼照片裡的人都沒表情」。另也有人建議，無論有沒有人，到了公共空間還是乖乖把口罩戴上為佳，出來之後也別忘了洗手消毒，全面做好防護。

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