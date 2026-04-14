台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊

▲湯包驚現黑色尖銳異物。（圖／網友annie12348授權使用）

記者閔文昱／綜合報導

台中市東區一間知名湯包店近日爆發食安爭議，有民眾指控在湯包內餡中發現「黑色帶尖角的生鏽鐵片」，險些被年幼孩子吞下，引發外界關注。對此，台中市食品藥物安全處已完成錄案，並表示將派員前往現場稽查，釐清是否涉及食品衛生缺失。

一名家長在社群平台發文指出，當時將外帶湯包剪開準備給孩子食用，外觀看似正常，未料孩子在進食過程中，將一塊原以為是蔥段的配料挑出，仔細一看竟是堅硬且帶尖角的黑色異物，疑似生鏽鐵片，讓她當場嚇出一身冷汗，也慶幸孩子未誤食。

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店家說法分歧 「鐵片」還是「硬化肉」？

事後家長致電店家反映，業者起初推測可能是蒸籠內的錫箔紙掉落，但遭質疑異物位於內餡中，並非外部沾附。另有說法指出，業者拆解絞肉機檢查後，發現機器死角可能殘留肉屑，經長時間乾燥後硬化脫落，外觀與照片相似，研判可能是「硬掉的肉片」，並非金屬。

業者強調，店內設備皆為不鏽鋼材質，不應出現鐵片，同時坦言，無論是異物來源為何，「都不應該出現在產品中」，已向消費者致歉，並希望對方能將異物帶回店內釐清。不過，消費者對此說法仍存疑，雙方各說各話。

食安處介入稽查 最重可罰2億元

台中市食品藥物安全處表示，針對民眾反映案件，將針對業者作業環境、食材處理流程及人員衛生進行全面檢查。若查獲不符合《食品良好衛生規範準則（GHP）》情形，將責令限期改善；屆期複查未改善者，將依《食品安全衛生管理法》處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處也提醒，民眾若發現食品異常，應保留相關證據並通報主管機關，以利後續查處，共同維護食品安全。此次事件是否為金屬異物混入，仍待官方稽查結果釐清。