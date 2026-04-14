　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊

▲湯包驚現黑色尖銳異物。（圖／網友annie12348授權使用）

▲湯包驚現黑色尖銳異物。（圖／網友annie12348授權使用）

記者閔文昱／綜合報導

台中市東區一間知名湯包店近日爆發食安爭議，有民眾指控在湯包內餡中發現「黑色帶尖角的生鏽鐵片」，險些被年幼孩子吞下，引發外界關注。對此，台中市食品藥物安全處已完成錄案，並表示將派員前往現場稽查，釐清是否涉及食品衛生缺失。

一名家長在社群平台發文指出，當時將外帶湯包剪開準備給孩子食用，外觀看似正常，未料孩子在進食過程中，將一塊原以為是蔥段的配料挑出，仔細一看竟是堅硬且帶尖角的黑色異物，疑似生鏽鐵片，讓她當場嚇出一身冷汗，也慶幸孩子未誤食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

店家說法分歧　「鐵片」還是「硬化肉」？

事後家長致電店家反映，業者起初推測可能是蒸籠內的錫箔紙掉落，但遭質疑異物位於內餡中，並非外部沾附。另有說法指出，業者拆解絞肉機檢查後，發現機器死角可能殘留肉屑，經長時間乾燥後硬化脫落，外觀與照片相似，研判可能是「硬掉的肉片」，並非金屬。

業者強調，店內設備皆為不鏽鋼材質，不應出現鐵片，同時坦言，無論是異物來源為何，「都不應該出現在產品中」，已向消費者致歉，並希望對方能將異物帶回店內釐清。不過，消費者對此說法仍存疑，雙方各說各話。

在 Threads 查看

食安處介入稽查　最重可罰2億元

台中市食品藥物安全處表示，針對民眾反映案件，將針對業者作業環境、食材處理流程及人員衛生進行全面檢查。若查獲不符合《食品良好衛生規範準則（GHP）》情形，將責令限期改善；屆期複查未改善者，將依《食品安全衛生管理法》處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處也提醒，民眾若發現食品異常，應保留相關證據並通報主管機關，以利後續查處，共同維護食品安全。此次事件是否為金屬異物混入，仍待官方稽查結果釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點
林安可連兩戰長打！生涯首度敲雙安　西武失誤連發錯失3連勝
台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊
快訊／國泰世華銀出包原因找到了
與周杰倫緋聞又被網友狂挖　田馥甄正面回應了！
桃園61人吃「最強便當」疑中毒　店家停業道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊

塑膠袋供貨現況曝　經濟部揭通路庫存：還能撐兩周以上

頭旗車「怕被海放」緊跟媽祖鑾轎　15hrs衝77km跨8鄉鎮區未停歇

新店清六食堂爆食安！4便當驗出沙門氏桿菌　開放3管道求償

台中消費力驚人！「一年貢獻25%營收」　女鞋霸主插旗漢神洲際

最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成　再推「女性揪伴禮」

國表藝中心公布最新人事！兩廳院、歌劇院、衛武營藝術總監出爐

白沙屯媽祖繞完香燈腳「突轉彎進廠」　起駕先找土地公打招呼

明天北東降雨機率增　周五鋒面通過再轉濕涼

快訊／台鐵發生死傷事故　福隆=大里單線行車

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

爸爸陪女兒跳ITZY夯曲　一開跳秒變主角舞感超好

台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊

塑膠袋供貨現況曝　經濟部揭通路庫存：還能撐兩周以上

頭旗車「怕被海放」緊跟媽祖鑾轎　15hrs衝77km跨8鄉鎮區未停歇

新店清六食堂爆食安！4便當驗出沙門氏桿菌　開放3管道求償

台中消費力驚人！「一年貢獻25%營收」　女鞋霸主插旗漢神洲際

最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成　再推「女性揪伴禮」

國表藝中心公布最新人事！兩廳院、歌劇院、衛武營藝術總監出爐

白沙屯媽祖繞完香燈腳「突轉彎進廠」　起駕先找土地公打招呼

明天北東降雨機率增　周五鋒面通過再轉濕涼

快訊／台鐵發生死傷事故　福隆=大里單線行車

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

統合大選查賄戰力　北檢召開選情蒐會議

冷血男「貓裝籠丟海」嗆淹死　警登船搜救…2貓獲救現況曝

新型詐騙AI注意！專家示警生成式詐騙從陸海空騙到失心瘋

朝鮮對手「超進化」　林郁婷說吃過一次虧不會再吃第二次

林安可連兩戰長打！生涯首度敲雙安　西武失誤連發錯失3連勝

成軍15年...雙人組合成員突曝心聲：想走幕後　台下觀眾全傻眼

宏泰人壽遭北檢搜索　金管會：已通報重大偶發

ETtoday新聞雲「AI斥詐風雲論壇」　產官學重量級代表齊聚

大S逝後1年「代言照仍未下架」遭質疑！　小S經紀人曝背後原因

【狂喊往前走】信徒邊參拜媽祖邊拍照　動線直接塞成一團！

生活熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

明變天！　雨區擴大

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

三波變天！　周日「全台有雨」

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

泡泡瑪特「忠孝SOGO店」無預警熄燈！粉絲曝內幕：活該

日本牙刷設計　7年級生：台灣30年前就有

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信眾很心痛

松山機場「超嗆人臉辨識」　官方回應

「巴逆逆」就是神！　一句話讓台指期破36000點

白沙屯媽祖跨越大度橋進彰化　空拍人龍超震撼

更多熱門

相關新聞

桃園61人吃「最強便當」疑食品中毒

桃園61人吃「最強便當」疑食品中毒

網路知名、有「中壢最強便當店」之稱的桃園上野烤肉飯內壢店疑似發生食物中毒事件，衛生局接獲通報，至少有61人吃了這一家便當之後腹瀉、嘔吐，有補習班師生晚餐訂便當吃，結果6人都有類似症狀。對此，業者發布聲明道歉，今天（14日）第一時間配合調查並全面暫停營運、販售，初步懷疑可能跟「馬鈴薯沙拉」有關。

台中消費力驚人　女鞋霸主插旗漢神洲際　

台中消費力驚人　女鞋霸主插旗漢神洲際　

即／台中停車場飄惡臭　女子陳屍車內

即／台中停車場飄惡臭　女子陳屍車內

最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成

最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成

渣男家暴女友還餵毒害命　遭押4月求交保落空

渣男家暴女友還餵毒害命　遭押4月求交保落空

關鍵字：

台中湯包食安異物稽查

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

明變天！　雨區擴大

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面