頭旗車「怕被海放」緊跟媽祖鑾轎　15hrs衝77km跨8鄉鎮區未停歇

▲白沙屯媽祖日行17小時已經走了76.6公里仍未駐駕。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖進香第二天，今天（14日）凌晨2點起駕後，一路從台中橫跨到彰化，媽祖鑾轎，再次展現驚人腳程，有趣的是，許多信徒發現，負責開路、引導的「頭旗車」直到傍晚進入花壇鄉，仍緊跟在鑾轎後方，媽祖今天從台中清水、沙鹿、龍井、大肚、烏日，上午10點進入彰化市後，一路馬不停蹄南下，截至晚上7點，已經走過彰化市、花壇鄉，來到大村鄉，尚未駐駕休息，今一大已走了76.6公里，預計明天將抵達北港朝天宮。

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▲白沙屯媽祖晚間6點45分到大村。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖進香路上，總有各種「小彩蛋」讓信眾津津樂道。其中最經典的，就是負責前導的頭旗車，常常被媽祖鑾轎遠遠甩在後面，被網友戲稱「被粉紅超跑海放」。今天第二天，媽祖凌晨2點起駕後，直到傍晚隊伍沿著台一線進入花壇鄉時，不少眼尖信徒發現，原本在鑾轎前的頭旗車竟緊緊跟在鑾轎後方。

▲員林警分局長與各派出所員警一起接轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖今天的行程從凌晨2點起駕後，陸續跨越清水、沙鹿、龍井、大肚、烏日，上午10點左右正式進入彰化市。原本大家以為媽祖會稍作休息，沒想到一路經過彰化市、花壇鄉，晚上6點45分進入大村鄉，由員林警分局接轎，鑾轎仍一路往南行。晚上6點50分由員林警分局接轎，根據「2026白沙屯媽祖進香GPS衛星即時定位」統計，截至晚間7點，媽祖今天已經走了76.6公里，預計明天媽祖將抵達北港朝天宮。

▲頭旗車緊跟在媽祖鑾轎後方。（圖／翻攝自2026白沙屯媽祖進香GPS衛星即時定位）