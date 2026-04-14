　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頭旗車「怕被海放」緊跟媽祖鑾轎　15hrs衝77km跨8鄉鎮區未停歇

▲白沙屯媽祖日行17小時走77公里。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖日行17小時已經走了76.6公里仍未駐駕。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖進香第二天，今天（14日）凌晨2點起駕後，一路從台中橫跨到彰化，媽祖鑾轎，再次展現驚人腳程，有趣的是，許多信徒發現，負責開路、引導的「頭旗車」直到傍晚進入花壇鄉，仍緊跟在鑾轎後方，媽祖今天從台中清水、沙鹿、龍井、大肚、烏日，上午10點進入彰化市後，一路馬不停蹄南下，截至晚上7點，已經走過彰化市、花壇鄉，來到大村鄉，尚未駐駕休息，今一大已走了76.6公里，預計明天將抵達北港朝天宮。

▲白沙屯媽祖日行17小時走77公里。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白沙屯媽祖晚間6點45分到大村。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖進香路上，總有各種「小彩蛋」讓信眾津津樂道。其中最經典的，就是負責前導的頭旗車，常常被媽祖鑾轎遠遠甩在後面，被網友戲稱「被粉紅超跑海放」。今天第二天，媽祖凌晨2點起駕後，直到傍晚隊伍沿著台一線進入花壇鄉時，不少眼尖信徒發現，原本在鑾轎前的頭旗車竟緊緊跟在鑾轎後方。

▲白沙屯媽祖日行17小時走77公里。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲員林警分局長與各派出所員警一起接轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖今天的行程從凌晨2點起駕後，陸續跨越清水、沙鹿、龍井、大肚、烏日，上午10點左右正式進入彰化市。原本大家以為媽祖會稍作休息，沒想到一路經過彰化市、花壇鄉，晚上6點45分進入大村鄉，由員林警分局接轎，鑾轎仍一路往南行。晚上6點50分由員林警分局接轎，根據「2026白沙屯媽祖進香GPS衛星即時定位」統計，截至晚間7點，媽祖今天已經走了76.6公里，預計明天媽祖將抵達北港朝天宮。

▲白沙屯媽祖日行17小時走77公里。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲頭旗車緊跟在媽祖鑾轎後方。（圖／翻攝自2026白沙屯媽祖進香GPS衛星即時定位）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點
林安可連兩戰長打！生涯首度敲雙安　西武失誤連發錯失3連勝
台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊
快訊／國泰世華銀出包原因找到了
與周杰倫緋聞又被網友狂挖　田馥甄正面回應了！
桃園61人吃「最強便當」疑中毒　店家停業道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊

塑膠袋供貨現況曝　經濟部揭通路庫存：還能撐兩周以上

頭旗車「怕被海放」緊跟媽祖鑾轎　15hrs衝77km跨8鄉鎮區未停歇

新店清六食堂爆食安！4便當驗出沙門氏桿菌　開放3管道求償

台中消費力驚人！「一年貢獻25%營收」　女鞋霸主插旗漢神洲際

最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成　再推「女性揪伴禮」

國表藝中心公布最新人事！兩廳院、歌劇院、衛武營藝術總監出爐

白沙屯媽祖繞完香燈腳「突轉彎進廠」　起駕先找土地公打招呼

明天北東降雨機率增　周五鋒面通過再轉濕涼

快訊／台鐵發生死傷事故　福隆=大里單線行車

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

爸爸陪女兒跳ITZY夯曲　一開跳秒變主角舞感超好

台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊

塑膠袋供貨現況曝　經濟部揭通路庫存：還能撐兩周以上

頭旗車「怕被海放」緊跟媽祖鑾轎　15hrs衝77km跨8鄉鎮區未停歇

新店清六食堂爆食安！4便當驗出沙門氏桿菌　開放3管道求償

台中消費力驚人！「一年貢獻25%營收」　女鞋霸主插旗漢神洲際

最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成　再推「女性揪伴禮」

國表藝中心公布最新人事！兩廳院、歌劇院、衛武營藝術總監出爐

白沙屯媽祖繞完香燈腳「突轉彎進廠」　起駕先找土地公打招呼

明天北東降雨機率增　周五鋒面通過再轉濕涼

快訊／台鐵發生死傷事故　福隆=大里單線行車

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

統合大選查賄戰力　北檢召開選情蒐會議

冷血男「貓裝籠丟海」嗆淹死　警登船搜救…2貓獲救現況曝

新型詐騙AI注意！專家示警生成式詐騙從陸海空騙到失心瘋

朝鮮對手「超進化」　林郁婷說吃過一次虧不會再吃第二次

林安可連兩戰長打！生涯首度敲雙安　西武失誤連發錯失3連勝

成軍15年...雙人組合成員突曝心聲：想走幕後　台下觀眾全傻眼

宏泰人壽遭北檢搜索　金管會：已通報重大偶發

ETtoday新聞雲「AI斥詐風雲論壇」　產官學重量級代表齊聚

大S逝後1年「代言照仍未下架」遭質疑！　小S經紀人曝背後原因

【可以當C位了吧！】爸爸陪女兒跳ITZY夯曲...一開跳秒變主角

生活熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

明變天！　雨區擴大

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

三波變天！　周日「全台有雨」

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

泡泡瑪特「忠孝SOGO店」無預警熄燈！粉絲曝內幕：活該

日本牙刷設計　7年級生：台灣30年前就有

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信眾很心痛

松山機場「超嗆人臉辨識」　官方回應

「巴逆逆」就是神！　一句話讓台指期破36000點

白沙屯媽祖跨越大度橋進彰化　空拍人龍超震撼

更多熱門

相關新聞

女慘遭2男潑白漆瞬間成雪人　驚悚畫面曝

女慘遭2男潑白漆瞬間成雪人　驚悚畫面曝

彰化縣田尾鄉日前發生一起駭人聽聞的潑漆案件！一名中年女子疑因債務糾紛，大白天在路邊遭兩名男子潑淋白色油漆，整個人從頭到腳變成「雪人」，眼睛幾乎睜不開，路面上也留下一大灘白漆，景象嚇壞路過民眾。警方獲報後，火速將涉嫌潑漆的施、黃兩名男子逮捕到案，全案依傷害、恐嚇罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

白沙屯媽祖進彰化！不停議會卻衝交通隊　員警超驚喜

白沙屯媽祖進彰化！不停議會卻衝交通隊　員警超驚喜

白沙屯媽祖進彰化遇高溫！2人頭暈送醫

白沙屯媽祖進彰化遇高溫！2人頭暈送醫

田中千繪來台20年「首參加白沙屯媽祖進香」

田中千繪來台20年「首參加白沙屯媽祖進香」

母抱重病兒跪地求媽祖　粉紅超跑停轎5分鐘

母抱重病兒跪地求媽祖　粉紅超跑停轎5分鐘

關鍵字：

白沙屯媽祖彰化頭旗車

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

明變天！　雨區擴大

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面