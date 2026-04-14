「疲老闆」宣布倒閉！苦撐1年多門市歇業　心酸吐：真的撐不下去

▲疲老闆宣布門市正式歇業。（圖／翻攝自Facebook／疲老闆）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義知名零食電商「疲老闆」14日晚間無預警宣布門市正式結束營業，震撼粉絲圈。疲老闆透過社群影片坦言，過去一年多來「硬撐、苦撐、咬牙撐著」，但最終仍不敵壓力，無奈表示「真的撐不下去」，決定讓經營9年的事業畫下句點。

疲老闆在影片中向粉絲致謝，強調「疲老闆沒有不見，只是換個生活方式出現」，無論外界支持或批評都會繼續面對。他也提到，自己仍有家庭與孩子需要照顧，未來將先沉澱調整，再尋求重新出發的機會，並盼外界給予時間。

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曾爆財務危機 與鳳梨撕破臉

回顧事件，疲老闆在2025年3月爆出財務危機，坦承積欠高達9位數債務，甚至一度傳出達2億元。當時他解釋，為擴大經營規模導致資金周轉失衡，加上低毛利與景氣影響，最終出現跳票問題。

風波期間，他更與網紅鳳梨（吳泓逸）爆發激烈糾紛，雙方透過直播與社群隔空交火。疲老闆指控對方設局，導致公司資產與商標被轉移；鳳梨則反擊，稱只是出手協助並代墊款項，卻反遭指控，雙方各說各話，掀起輿論關注。

苦撐一年仍收攤 承諾不會逃避債務

儘管事件後疲老闆多次強調「不會跑路」，並與廠商協商還款方式，也承諾會負起責任，但經營壓力仍持續累積。最終在苦撐一年多後，仍選擇結束營業。

對於一路並肩作戰的員工，疲老闆也表達不捨，強調並非放棄夥伴，而是已盡力替他們爭取機會與條件，並祝福未來能有更好發展。他最後表示，該面對的事情仍會繼續面對，「該還的我一定會還」，只是現階段必須先讓自己停下腳步。