塑膠袋供貨現況曝　經濟部揭通路庫存：還能撐兩周以上

▲小北、全聯、家樂福等通路已開始補貨，短期不會買不到塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）



記者董美琪／綜合報導

中東局勢持續緊繃，牽動石化原料供應鏈，國內塑膠相關產品價格與供貨也受到影響。為穩定市場供應，經濟部啟動平價專案，塑膠袋已自這星期開始分批進入各大通路。

經濟部指出，目前已協調小北百貨與振宇五金等合作通路補貨，合計約12萬包塑膠袋陸續上架。同時，大型量販與超市通路，如家樂福、愛買等塑膠商品庫存仍可支撐約14至30天，整體供應尚屬穩定。

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另外，全聯已協助媒合背心袋及內袋製造商進場供貨，並持續拓展更多上游供應來源，以確保架上商品充足。

經濟部長龔明鑫先前表示，現階段市場並未出現全面缺貨，主要問題在於供應商採取限量出貨，加上原料成本上升，帶動價格上揚。一般塑膠袋平均漲幅約三成，其中用於盛裝生鮮的內袋價格上漲更為明顯。

為降低衝擊，經濟部已釋出5000噸平價原料，並自本周起陸續投放市場。官方統計，目前掌握通路及商圈需求約31萬包，以每包約300公克計算，所需原料約93噸，僅占中油增產量的1.86%，顯示整體供應仍具餘裕。

經濟部進一步說明，市場與傳統商圈對內袋需求較高，且替代性較低，特定規格產品調貨難度較大，已由相關單位協助協調處理。

同時呼籲，有意販售塑膠袋的業者，可向經濟部提供製造商資訊，由政府協助媒合原料供應，穩定產線與通路銷售，讓民眾採購無虞，也讓市場、夜市與商圈店家維持正常營運。