又一公家單位淪陷！桃機旅服中心員工確診　「無出國旅遊史」疑遭傳染

▲桃機人員確診。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，許多公家單位陸續淪陷。今日傳出觀光局桃園機場旅服中心一名男性員工身體不適，就醫後確診染病，桃園機場相關單位已接獲通知。對此觀光局證實。

據了解，交通部觀光局桃園機場旅客服務中心人員日前身體不適，就醫後確診染病，經查該員工近日並未出國，可能是在機場工作時，接觸確診旅客，因而被感染。今日桃機相關單位人員已接獲通知，也有防疫人員前往協助。

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觀光局副局長張錫聰證實，確實有員工確診，該名男員工為機場旅客服務中心人員，平時工作是接待來台旅客，提供旅客相關資訊等，觀光局已請通報單位確診，稍晚會正式發布新聞稿說明。

觀光局則提供三點回應，包括觀光局派駐桃園機場的旅客中心同仁立即通報防疫工作、桃園機場中心全面啟動消毒，中心同仁3人依SOP返家14天自主管理、觀光局已備妥異地上班機制及準備工作，全面配合相關作業。桃園機場則表示，一切消息須由流行疫情指揮中心對外說明。

知情人士指出，該名確診員工的工作是接待貴賓，平時也會在一、二航廈走動，他的生活十分單純，不是待在住家就是在辦公室，但最近機場進出的旅客大減，幾乎沒有貴賓、長官出入，該名男子仍然確診，已引發機場人員恐慌。

知情人士表示，該名確診男子最初是拉肚子與發燒，他本來以為只是諾羅病毒，但因為很不舒服，進一步就醫後才確診，其他相關的機場人員昨天就接獲通報，推測該男子恐怕是在機場內感染，如上廁所等，觸碰到其他確診者使用過的物品，導致感染。

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