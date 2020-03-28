有小女孩被強迫脫掉外衣！　陸媒揭800萬註冊會員「國內版Ｎ號房」

▲陸媒揭露「國內版N號房」網站，充斥大量未成年少男少女不雅影片。（圖／翻攝好看視頻）

記者魏有德／綜合報導

南韓爆出「Ｎ號房事件」後，大陸一名微博大V26日舉報多家兒童色情網站，堪稱「國內版Ｎ號房」，引起外界關注。這名博主表示，他陸續接到許多粉絲私訊，稱芽苗論壇、蘿莉網、呦~樂園、次元公館、蘿莉天國等多家色情網站長期散布兒童色情內容，「因此，他決定公開號召網友一起舉報。」

▲芽苗論壇經舉報後，網站已經關閉。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，打開該博主所訴網站，首頁均充斥著未成年人裸露身體的圖片，每張圖片下面還配有「四歲幼女」、「大眼漂亮蘿莉」、「初高中生」等吸引用戶點擊的字眼。這些網站的會員，根據付費程度享有不同待遇，儲值的費用從30元（人民幣，下同）至3000元不等。

除付費外，還有網站讓用戶將網址分享給25個人後，即可獲得永久會員，享受不限次數觀看網站內容的權限。

這些存在多時的兒童色情網站，芽苗論壇的會員數達800多萬人，實際在線人數則維持1000人左右，次元公館則有256萬人的註冊會員，每幾分鐘會員就增加1人，再加上伺服器設於境外，即便遭到舉報，也很難找到網站經營者，甚至可以換個網域借屍還魂。

▲付費兒童色情網站芽苗論壇，會員數達800多萬人。（圖／翻攝好看視頻）

一名長期關注兒童權利保護的網友黃先生接受《新京報》訪問時表示，他曾刻意充值會員看了這些網站上的內容，其中有的影片是孩子自拍，也有孩子是在被威脅的情況下拍攝的，令他印象最深刻的是，「一名小女孩，被多人強迫脫掉外衣。」

對此，大陸全國「掃黃打非」辦公室官方微博今（28日）發文表示，將協調相關執法部門循線追查，重拳打擊那些製售傳播淫穢色情訊息，尤其是涉及兒童色情訊息的不法分子，嚴厲追究法律責任，「嚴懲不貸、絕不姑息！」