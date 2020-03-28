宜蘭馬三飆速畫面曝！失蹤貨車運將找到了…「左下肢分離」卡進副駕當場亡

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉上午發生一起嚴重車禍，一輛黑色馬三疑高速失控自撞停放路邊大貨車，造成2死、1命危慘劇。據目擊民眾表示，案發當時大貨車駕駛正與1名工人在車尾處聊天，怎料一輛馬三突衝出朝2人撞上！起初警消到場搶救時，僅見1工人卡在後方，未見到大貨車駕駛身影，原以為他失蹤，但經搜索及家屬指認後，確定卡在馬三副駕駛座的就是大貨車司機本人，遺憾被救出時他已身亡。

▲宜蘭縣五結鄉五濱路二段上午8時54分許發生一起嚴重車禍。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭縣五結鄉五濱路二段上午8時54分許發生一起嚴重車禍，一輛黑色馬三疑高速行駛，打滑自撞停放路邊大貨車，當時肇事的馬三硬生插入貨車底下，車頭近乎全毀，造成在貨車旁2名正在聊天的司機及工人1死亡、1命危，而馬三車內駕駛被救出時也意識模糊、失去生命跡象，經搶救後仍宣告不治。

▲宜蘭縣五結鄉五濱路二段上午8時54分許發生一起嚴重車禍。（圖／記者游芳男翻攝）

據目擊民眾稱，黑色馬三衝撞過來時，大貨車後方有2人在聊天，但經警消緊急搜救，卻只救出馬三車內2名乘客及1名工人，完全不見大貨車駕駛身影。

警消初步研判，認為大貨車駕駛應該是卡在馬三與大貨車之間，怎料從貨車底拉出撞爛的馬三時，僅見1受重傷的工人卡在中間，不見大貨車駕駛，原先以為駕駛失蹤，但經仔細搜索，隨後在副駕駛座發現1名左下肢分離、腹部嚴重受創的男子，經死者家屬指認，確定就大貨車駕駛本人。

消防單位表示，因撞擊力道相當猛烈，才導致原先在車後方聊天的貨車駕駛被撞進車內副駕，不過目前詳細事故發生原因及經過仍有待釐清。

羅東警分局則表示，經調閱附近監視器畫面可見，肇事的20歲趙姓駕駛事案發當下車速非常快，行駛中疑因變換車道時不慎打滑才會撞上路旁貨車，趙男與60歲大貨車林姓駕駛不幸身亡，及一旁工作的57歲林姓男子重傷命危。對此，警方也呼籲民眾，「駕車時車速勿過快，應遵守道路速限行駛，以維護用路安全」。

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