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內政部長鬥警政署長？　侯友宜：國難當前我沒心思想別的

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記者羅婉庭／新北報導

對於內政部長法辦警政署長鬧出軒然大波，侯友宜表示，現在他只想做好一件事，就是做足防疫，其他事情都不是他需要深入了解的，「國難當前，我沒有心思去想其他問題」。

侯友宜說，他對這事相關細節並不清楚，而且全球疫情還在延燒，在短時間內防疫要做到位，他現在全心全意做防疫，跟中央地方共同防疫，現在國家有難，守護國民健康安全永遠擺在第一位，防疫是第一件要做的事情。

針對外界批評「防疫關鍵時刻，中央卻帶頭內鬥」，侯友宜幫忙緩頰，表示詳細內容他並不清楚，但是每個人都是全心防疫，不只中央，現在一直拜託市民不要趴趴走，非常感謝市民自動自發配合地方政策，這個時間點，包括商場業者、市民同心協力才能打贏這場仗。

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

警政署長陳家欽遭內政部長徐國勇以偽造文書為由函台北地檢署調查，引爆政壇震撼彈，檢方分他案後，又以內政部函送程序不完備為由，將退回原機關再行詳查；這是史上首次發生內政部法辦警政署長、卻遭檢方退案事件，涉警察人事權等民進黨派系之爭。

侯友宜表示，人生最重要的就是面對現在的事情，所以當前就是把防疫做足，其他都不是他要深入了解的，國難當前沒有心思去想其他問題，每次遇到陳部長、市長都是聊防疫、市政建設的議題為主，其他的都不要想那麼多。

侯友宜與陳時中並肩而坐，過程中兩人多次交頭接耳，對於對話內容，侯友宜說，他向陳時中反應，地方還有一些執行上的困境，其實這段時間他跟部長合作都沒問題，部長很辛苦，但還是有些沒辦法看到的地方，地方一定要補位，「我們蹲捕手的在前面看得很清楚，當投手對於後方的部屬沒辦法完整掌握，還是要靠捕手補位」，所以上下要全面合作。

其他縣市傳出認為新北市的超前部署太過嚴苛，對此，侯友宜說，他做得事原則很清楚，防守只有「過」沒有「不及」，下個階段準備做什麼，他打了四十年的仗，一向都是不論是否發生，提早做好準備，不要事情發生才說「早知道」，明明知道對手要打哪裡還不做防守，球掉到地上才去追，不應該是這樣子，這是所謂的超前部署，把超前做到。

▲衛福部長陳時中、新北市長侯友宜出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

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