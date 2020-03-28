捷克中國大使館回應「試劑盒錯誤率80%」　是使用方法不當！

▲新冠肺炎在全球擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

捷克先前砸下千萬，向中國大陸購買新冠病毒快速檢測試劑盒，卻傳出測試後錯誤率高達80%。針對此事，中國駐捷克大使館28日回應稱，捷克官員已作出澄清，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對，「中國相關公司亦就此作出澄清，並提醒捷方檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。」

據中國駐捷克大使館網站消息，發言人就「媒體炒作中國快篩試劑錯誤率」一事作出回應。文內寫道，已注意到上述報導並立即著手向有關方面瞭解核實情況；關於媒體所稱的問題，捷克防疫工作負責人、衛生部副部長、流行病學專家普米拉（Roman Prymula）已作出澄清，指出所謂80%錯誤率的說法是不正確的，該檢測是指向性檢測，如果要確診，還需進行PCR檢測。

文內指出，捷克第一副總理兼內務部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）也表示，有關情況是由於捷方人員使用方法不當所造成，「中國相關公司亦就此作出澄清，並提醒捷方檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。」

文內最後強調，病毒無國界，中方願同包括捷克在內的國際社會交流分享疫情防控經驗，共同抗擊疫情，維護全球和地區公共衛生安全。

▼捷克防疫人員。（圖／達志影像／美聯社）