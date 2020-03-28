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香港全球金融中心指數排名跌至第6　廣州首度擠入前20

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記者魏有德／綜合報導

第27期全球金融中心指數（GFCI 27）在大陸深圳和韓國首爾同時發布。香港排名向下滑落3位，僅拿下第6。對此，港府發言人昨（27日）表示，去年的社會事件為香港帶來了前所未有的挑戰，「然而，香港的制度優勢未受影響，基礎實力依然強勁。」

▲▼香港街景。（圖／記者陳詩璧攝）

▲港府發言人強調，金融體系依然穩健。（圖／記者陳詩璧攝）

《新華社》報導，特區政府發言人指出，在該指數的網上調查中，香港得分的下降幅度比排名前五的城市更為顯著。政府發言人強調，雖然在去年下半年遭遇諸多社會經濟層面的挑戰，但香港的金融體系依然穩健，金融服務業的各個環節運作有序，聯繫匯率制度運作良好，沒有明顯的資金外流。

▲▼香港,英國,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲港府發言人認為排名下跌與去年發生的街頭抗爭活動有關。（圖／達志影像／美聯社）

發言人表示，由這次的報告來看，各金融中心的排名有較大變化，可能反映不確定的國際貿易情況，以及受地緣政治和當地動盪事件的影響。港府注意到報告裡5類競爭力領域（營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平及聲譽和綜合）中，香港的排名在其中4方面或全部方面，也高於一些總排名較香港高的金融中心。

發言人強調，港府將繼續提升競爭優勢，把香港發展成更深更廣的融資平台，並且抓緊粵港澳大灣區及「一帶一路」帶來的機遇，進一步加強香港作為離岸人民幣業務中心、財富及資產管理中心、保險和風險管理中心以及綠色金融中心的地位，推動香港金融市場的多元發展。

▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣州市首度擠進全球金融指數排行榜前20。（資料圖／CFP）

「全球金融中心指數」由英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合於每年3月及9月發布。最新一期（第27期）報告顯示，香港的總排名為全球第6位，位於大灣區的深圳跌出前10名，排在第11位，至於廣州的排行則首度擠進前20，排名第19。

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