香港一日增43例！「蘭桂坊」群聚感染已24人…22歲女警下班酒吧消遣也中鏢

▲香港蘭桂坊因疫情影響客人減少。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情下，截至昨日（26日）下午4點，香港單日新增43宗確診感染，累計454人染病，其中蘭桂坊樂隊群聚感染人數短時間內急增至24人，包括12名樂隊成員、5名酒吧員工及7名顧客。此外，1名深水埗警署22歲女警曾到涉事酒吧消遣後確診。

據《香港01》報導，染疫樂隊成員曾到所屬公司「Step By Step Limited」旗下的4間酒吧（即中環蘭桂坊Insomnia、灣仔的Dusk Till Dawn、Centre Stage，以及尖沙嘴All Night Long）演出。所屬公司共擁有9隊樂隊，公司124人有超9成員工是菲律賓籍人士，現時已有17人確診，所有員工列作密切接觸者被安排送入檢疫中心。

染疫女警在3月24日因肚痛、腹瀉、發燒而入住明愛醫院，因沒有外遊史及接觸史，肺部照X光也無發現感染，當時被安排入住普通病房，期間逗留了17小時。

香港醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，有5名病人與該名女警於病房同一隔間，屬於密切接觸者，需轉入隔離病房，目前沒有病徵；另外有44名醫護人員曾接觸過女警，但都穿上合適裝備，暫不需做病毒測試，也不需入檢疫中心。

此外，昨日新增的43宗個案當中，有4人失去了嗅覺和味覺。早前英美有專家曾指出，失去嗅覺和味覺較常見於年輕確診者，更可有多達兩、三成患者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失。

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