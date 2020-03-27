台灣高鐵防疫超前部署　啟用醫療級紅外線體溫量測儀

▲台灣高鐵啟動醫療用紅外線體溫量測儀。（圖／台灣高鐵提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司防治COVID-19（新冠肺炎）疫情，積極展開各項超前部署措施，繼高鐵桃園站、台北站及台中站後，高鐵嘉義站27日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀，高鐵台南站、左營站也將在同日完成安裝。高鐵半數車站（桃園、台北、台中、左營、台南、嘉義）在清明連假前，都將啟用醫療級紅外線體溫感測儀，其餘尚未安裝的車站，4/6起將由站務員以額溫槍確認每位進站旅客的體溫。



高鐵嘉義站站長毛家鵬表示，在二樓進站閘門裝設紅外線體溫量測系統，這套系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3℃。若旅客經由紅外線體溫量測儀及額溫槍雙重確認體溫確實超過37.5度，會勸導旅客返家休養或前往就醫，若因此衍生退票則免收手續費。4月下旬前，高鐵全線12座車站各進站閘門都將配備紅外線體溫感測系統，有效提升量測效率。

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同時，高鐵公司於3/24日起，即透過車站及車廂廣播對旅客宣導：「防疫期間搭乘高鐵請全程佩戴口罩」。各車站內之超商自明（28）日起開始陸續鋪貨、販售泡棉口罩，預計3月31日旅客即可在全線12座車站超商購得。高鐵公司強調，高鐵車廂均設有獨立空調系統。惟為確保旅客健康安全，仍呼籲旅客配合防疫指揮中心建議，搭乘高鐵時請全程佩戴口罩，以維護自身健康安全。

為維護旅客健康安全，台灣高鐵公司持續進行各項「超前部署」的防疫措施，高鐵各車站、列車即日起加強宣導旅客搭車全程配戴口罩，車站飲水機也從3/24起暫停使用，以降低旅客感染風險；高鐵車站消毒頻率已由每4小時一次提高至每2小時一次，並在旅客乘車動線上包括自動售票機、進站閘門區、電梯及服務台旁廣設乾洗手設施，協助旅客清潔防疫；同時，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於營運收班後再次執行列車全面清潔消毒作業。

此外，高鐵公司倘發現疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客時，除將立即通報鐵路警察外，也會立即針對該旅客乘坐列車執行「深度清潔」，即將列車送回基地，以機械噴霧消毒該車組、擦拭消毒餐桌扶手等旅客易接觸設備、更換該旅客座位椅布、更換該車廂所有空氣濾網。

面對疫情，台灣高鐵不僅車站、列車加強清潔消毒外，第一線單位已全面實施防疫班表，盡可能減少同仁間交叉感染的機會；高鐵公司亦已停止所有國外公務出差，並勸導同仁暫停所有出國行程，透過各項措施降低風險，確保高鐵旅運服務不中斷。

清明假期即將來臨，台灣高鐵於2020「清明假期疏運」期間（4/1至4/6），所有車次一律實施全車對號座；提醒旅客特別注意、及早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘。清明疏運期間也將暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，特別是4月1日（三）以及4月6日（一）兩天為上班日，敬請有上班通勤需求的旅客提早訂票，以免耽誤上班行程。

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