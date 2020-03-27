駐華參贊「未戴口罩」遛狗照瘋傳　丹麥大使館：員工均須遵守當地規定

▲網傳丹麥駐華參贊未依規定居家隔離，出門遛狗也未戴口罩。（圖／翻攝胡錫進微博）

記者魏有德／綜合報導

北京自11日起要求境外人員居家或集中隔離14天，並於25日升級為全部集中隔離。大陸微博近日瘋傳一張民眾遛狗的照片，發文者稱照片中的一名外國女子是14日才回北京的丹麥駐華大使館參贊，沒有遵守隔離規定，引起網友熱議。對此，丹麥駐華大使館今（27日）表示，「無法就具體情況進行評論，但所有的使館員工都必須遵守當地政府的有關規定。」

《環球時報》報導，根據網友在微博發布的訊息，該外國女子自14日從境外返京後，「不自行隔離，且不戴口罩出門遛狗。」網友稱，社區和警察已經上門勸說，但由於外交豁免權，無法制止外國女子的舉動，該女子也不允許安裝其他隔離家庭使用的門禁報警器，「鄰居們都很氣憤和無奈。」

▲丹麥駐陸大使館未提出具體評論，僅表示員工須遵守當地規定。（圖／翻攝微博）

由於這條微博文章，短時間內在網路上瘋傳，甚至連環球時報總編輯胡錫進都發文強調，「情況危急，老胡不做查證就將此信息予以轉發，希望外交部幫忙調查，還公眾安心。」對於這起事件，丹麥駐華大使館則表示，無法就具體情況進行評論，但所有的使館員工都必須遵守當地政府的有關規定，「這點一直在向所有員工強調。」

報導指出，丹麥大使館確有一名丹麥籍外交工作人員在該社區居住，但近期一直在中國未離境。據了解，丹麥3名外交工作人員子女於3月13日返回北京，不戴口罩外出遛狗，目前已上門告誡，並聯絡外事部門作出警告，對方已同意不再外出。