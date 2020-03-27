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影／陸暫時「封境」　國際航線「一司一國、每週1班」新規上路

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記者魏有德／綜合報導

大陸外交部、移民管裡局昨（26日）深夜緊急宣布，自28日零時起，暫停外國人持有效簽證和居留許可入境，持外交、公務、禮遇、C字簽證與從事必要的經貿、科技等活動，以及出於緊急人道主義需要，則不在此限。此外，民航局也同步調整國際航線班務，要求國內外航空公司往返中國航線僅能保留1條，且每週僅能營運1班。

▲北京首都機場採取最嚴格防控措施。（圖／路透）

▲北京首都機場採取最嚴格防控措施。（圖／路透）

大陸外交部官網指出，鑒於新冠肺炎疫情在全球範圍快速蔓延，決定自2020年3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。包括暫停外國人持APEC商務旅行卡入境、暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東盟旅遊團入境廣西免簽等政策。

其中，持外交、公務、禮遇、C字簽證入境，從事必要的經貿、科技等活動，以及緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申辦簽證，此外，外國人持公告後簽發的簽證入境不受影響。

▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲旅客由上海入境先進行核酸檢測。（圖／路透社）

為遏制新冠肺炎境外移入風險提高，大陸民航局26日同步祭出國際航線營運新規，決定進一步調減國際客運航班運行數量。根據民航局發布的消息指出，國內每家航空公司至任一國家航線只保留1條，且每條航線每週運營班次不得超過1班；外籍航空公司經營至我國的航線只能保留1條，且每週運營班次不得超過1班。

此外，在抵離中國的航班上採取嚴格的防控措施，確保客座率不高於75%，調整後的航班計劃自2020年3月29日起執行，截止日期另行通知。

▲大陸民航局提出國際航線減班新規。（圖／翻攝大陸民航局）

▲大陸民航局提出國際航線減班新規。（圖／翻攝大陸民航局）

《新京報》報導，民航局運輸司相關負責人表示，根據這一措施，每週航班量將下降到約130班，同時，為防止機上旅客過於密集，各中外航空公司需保證往返航班客座率不得高於75%，「經測算，每天通過航空入境的旅客人數將由目前的2.5萬人降到5000人左右。」

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