好消息！再增1患者解隔離「累積痊癒30人」全國確診達267例

▲0327中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日記者會說明，國內新冠肺炎病例新增1例解除隔離，目前國內累積267例確診，當中2人死亡，30人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，昨(26)日國內新增994例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計28,507例(含25,449例排除)，其中267例確診(今日新增案253至267)，分別為227例境外移入及40例本土病例。確診個案中2人死亡，30人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

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指揮中心指出，全球累計517,139例確診，分布於177個國家/地區；病例數以美國83,836例、中國大陸81,340例、義大利80,539例、西班牙56,188例及德國36,508例為多；病例中23,426例死亡，以義大利8,165例、西班牙4,089例、中國大陸3,292例、伊朗2,234例及法國1,696例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲新增15例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）