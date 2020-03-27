居家隔離檢疫「電子圍籬智慧監控系統」　沒手機將發放防疫手機

▲0327中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自3月19日起，所有自外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天；若為確診個案的接觸者，則須配合居家隔離14天。居家檢疫／隔離期間，請民眾留在家中或住宿地點，隨時配戴口罩且不得外出；同住者請一同採取適當防護措施，包括配戴外科口罩、養成良好衛生習慣，每日消毒共用生活區域，並儘可能保持1公尺以上的適當距離。

指揮中心進一步表示，居家檢疫期間須自主詳實記錄體溫及健康狀況，每日亦有相關單位主動關懷聯繫，如出現不適症狀，應聯繫衛生局或各縣市關懷中心(網址：http://at.cdc.tw/7aLR45)，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

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指揮中心提醒，若民眾為居家檢疫／隔離對象，將透過手機設定「電子圍籬智慧監控系統」，以手機定位系統提醒民眾勿離開檢疫範圍，請民眾保持手機開機及留意電力是否充足；若民眾沒有手機，則發放防疫手機以供使用。

指揮中心表示，居家檢疫／隔離期間，民眾可請家人及同住者幫忙，或透過網路購物、外送平台等管道滿足飲食、生活物品需求；若獨居且無人可協助，可洽詢各縣市關懷中心。

若出現咳嗽、發燒等COVID-19(武漢肺炎)疑似症狀，請即刻與衛生局或關懷中心聯繫，安排就醫。其他如慢性病等就醫，可協助安排視訊醫療問診，並可請家人代替領藥。此外，如醫美、健檢等非緊急必要的醫療需求，請待居家檢疫／隔離結束後再行就醫。

指揮中心呼籲，民眾若違反相關措施，最高可罰100萬元罰金，並強制集中檢疫；若不幸染病，違反相關措施將危害更多民眾的健康安全，切勿以身試法、害人害己。若有親友需進行居家檢疫，也請民眾以視訊、電話或傳訊息等方式關懷打氣。感謝全民共同合作，維護國人健康，才能平安度過此次疫情。

依據指揮中心公佈，截至3月25日止，居家隔離共逾5千700人，其中逾2千700人管理中；居家檢疫共逾8萬6千人，其中逾4萬5千人管理中；自主健康管理，通報後已檢驗為陰性且符合解除隔離條件者及新增「區監測通報採檢個案」共逾1萬8千人，其中逾5千300人管理中。