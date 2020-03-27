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史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元

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▲史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元。（圖／翻攝LINE）

▲15款LINE貼圖下殺1折。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE貼圖最前線又推出新活動了！從今（27）日起到30日為止，總共有15款LINE流行貼圖下殺1折，僅須10個代幣，約台幣6元就可以買回去，而且有別於過去的貼圖促銷活動大多僅5折，甚至最低也僅下殺到2折，這次只有1折，可以說是史上最優惠。

LINE這次推出優惠促銷的貼圖，包括《塔仔不正經 嗨嗨啪》、《Misa耍笨動動貼 3》、《八點檔大戲 愛火纏綿 6》、《子宮頸yen feat.白癡公主之超夯語》、《子宮頸yen feat. 白癡公主之發大財》、《好人信白爛貼圖有聲激動篇》、《好人信白爛貼圖有聲原聲原味台語篇》。

▲史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元。（圖／翻攝LINE）

▲白癡公主、蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元。（圖／翻攝LINE）

還有《肥兔寶 - 刷刷存在感篇》、《小吉白鬧脾氣~大陰盜百貨》、《認真的油頭二世》、《隔壁老王 - 教壞囝仔大小》、《HowHow與好朋友們快樂的一天》、《終結尬聊的日常用語 音樂貼圖》、《蔡阿嘎跟你一起講復古流行語》、《10秒鐘教室 新生活貼圖-蘑菇博士上課囉》。

特別的是，不少Youtuber推出的貼圖也名列其中，像是白癡公主就有2款貼圖優惠下殺，還有大頭佛娛樂推出的《蔡阿嘎跟你一起講復古流行語》，以及《HowHow與好朋友們快樂的一天》，剛好讓粉絲可以趁超級優惠價買回去。

15款LINE貼圖下殺1折：點此網址

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