美駐華使館連PO兩文「武漢病毒」…14萬大陸網友出征！耿爽反擊：沒道德

▲美國新冠肺炎疫情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

自新冠肺炎疫情肆虐全球，中美雙方就起源地頻頻口水戰。26日晚，美國駐華大使館官方微博連PO兩篇文章，均把新冠病毒稱為「武漢病毒」，引發大陸官方和民眾強烈不滿。截止27日早上10點，兩篇文章分別有超9萬、5萬的大陸網友洗版表達不滿。

發佈於今晚18時許的第二條微博中，美國駐華大使館先將病毒蔓延的鍋甩給伊朗，認為是伊朗「傳播『武漢病毒』」，還列舉了「4點事實」。

而1個小時前的第一條微博中，美國駐華大使館引用美國國務卿蓬佩奧的說法，「在應對武漢病毒這一空前的全球挑戰之際，與我們的夥伴合作比以往任何時候都更加重要。我們的線上視訊G7部長級會議富有成效；我們將共同終結這場危機，並繼續促進我們自由與善治的共同價值觀。」

▲▼美國駐華大使館官方微博連PO兩篇文章，均把新冠病毒稱為「武漢病毒」。（圖／翻攝自微博）

對此，大陸多家官媒立即發文反擊，《觀察者網》發表了《美國駐華大使館官方微博公然使用「武漢病毒」》；《北京日報》微信公眾號發表《剛剛，美國駐華大使館連發2條「武漢病毒」，網友怒了》，質問美國駐華大使館「想幹嘛」？此外，大批網友也紛紛出征，在這兩條PO文的評論區洗版「美國病毒」、「川普肺炎」表達不滿。

自3月16日起，美國總統川普連續多次使用「中國病毒」的說法。對此，《紐約時報》曾評論稱，川普將「新冠病毒」稱為「中國病毒」的行為，是試圖轉移公眾注意力，以掩蓋其應對新冠肺炎疫情工作的災難性失敗。

隨後，川普雖然改口，但仍堅稱「病毒來自中國」、「我決定不再用這一點大做文章」。不過，美國國務卿蓬佩奧則繼續在G7會上延用這一說法。

對此，大陸發言人耿爽26日在記者會上直接點名蓬佩奧表示，當前新冠肺炎疫情肆虐全球，美國國內疫情日益惡化，「如果這個時候還不把精力用於自己本國的疫情防控，用於為國際抗疫合作營造氣氛，反而一再挑起政治爭端，破壞國際抗疫合作，這種政客還有什麼道德可言？」

他強調，「我們奉勸這個美國政客不要在錯誤的道路上越走越遠，否則，只會進一步暴露他的虛偽和不良用心，只會進一步激起中國人民和世界各國人民的憤慨和反對。」

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