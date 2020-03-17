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義大利回國被隔離...女大生堅持要喝礦泉水！怒嗆警：也要保障人權吧

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記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球大爆發，大陸官方將「境外輸入」列為疫情防控的主要風險。不過一名從義大利回到上海的女大生，近日在隔離時因要求喝礦泉水，與工作人員發生衝突，更對前來勸說的公安表示，「隔離區也要保障人權吧。」這讓民警氣得回說，「你不是來旅遊的！」，拒絕女子的要求。

公安部主管的中國員警網16日發布影片，稱有網友爆料，上海浦東一名年輕女子在隔離期間，堅持要喝礦泉水，並以快遞寄到隔離區，因此與工作人員發生爭執，一度想衝闖出去，隨後員警趕來處理糾紛。

畫面中可以看到，一名工作人員和一位穿著「特警」字樣防護服的男子，對年輕女子說，「剛才你要衝闖出去是吧？」女子予以否認。特警隨後提出口頭警告，「這裡不是賓館，現在是隔離區……」但話沒說完便被女子打斷，反駁道，「隔離區也要保障人權吧。我3天沒有喝水了，你能接受3天不喝水嗎？」她又說，「我要活下去呀！」

特警則回應稱，「這不是你家裡現在，這邊有食物呀。隔離區有開水壺，大家都是燒開水喝的。」但女子堅稱，流出來的自來水都很髒，都是雜質，沒有辦法喝。對此，特警斥責道，「大家都這樣為什麼你不行呢？所有人都是這樣喝的好嗎？這裡不是來給你旅遊的！」

▼ 女大生堅持要喝礦泉水。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 女大生堅持要喝礦泉水。（圖／翻攝自秒拍）

影片在網路曝光後引起熱議。有人認為特殊時期，應該理解配合執法人員的工作，「你問問一線能天天喝到礦泉水嗎？氣死人了，你是回來求助的，不是回來當祖宗的」、「 她待的是隔離區不是賓館！工作人員冒著傳染的危險來工作。穿防護服半個小時然後出去給你買礦泉水取快遞跑腿？怎麼不把防護服費用和人工費隔離費跑腿費也都掏了。人權是特權嗎？」。

不過也有網友指出，「又沒有確診被強制隔離想要消費買礦泉水都是問題了嗎」、「她可能用賓館的開水壺煮過髒東西，所以不用。」

針對此事，《人民日報》海外版微信號「俠客島」則評論稱，在目前嚴防境外疫情輸入的關鍵時刻，加強入境檢疫是管控的重中之重，接受檢疫則是每一位入境人員應該遵守的義務；入境管控的工作非常艱钜；醫護、安保人員承受著更重的工作壓力，多一份理解，多一些忍耐，共同把這步跨過去，「我們不奢求你說聲謝謝，但也別製造無謂的麻煩。」

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