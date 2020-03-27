駐英代表投書《經濟學人》　分析「台灣民主防疫勝過中國」

▲駐英代表林永樂。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

英國新聞週報《經濟學人》26日刊出駐英代表林永樂的投書，內容談到台灣在新冠肺炎（COVID-19）防疫方面，採用民主的防疫模式，遠勝中國的權威專制手段，全球各國的確都很努力在防堵病毒擴散，中方的作法也不是遏止疫情的唯一方式，相較之下，台灣的病例數還比較少。

根據《中央社》報導，林永樂提到，台灣政府吸取2003年SARS的慘痛教訓，面對2019年底的新冠肺炎侵襲，迅速建立中央指揮中心應對，衛福部長陳時中每日召開記者會說明確診人數，向全民提供疫情的相關訊息與資訊，並從同年12月起針對來自武漢的旅客進行檢測，比中國早了整整一個月。

林永樂認為，在國際方面台灣受到中國施壓影響，無法加入世界衛生組織（WHO），卻還是於去年12月向WHO提出警示，可惜警示並未傳達到其他國家，這個錯誤決定延誤他國對疫情的因應，導致病毒全球大流行，期望存在於各國以及WHO的流行病政治，不會被關心公共衛生與健康的國家接受。

林永樂直言，中國正在試圖說服世界，他們對抗病毒的方式是遏止疫情傳播的唯一辦法，部分國家已經開始仿效，但台灣用自身的經驗證明，即使不使用專制的手段，民主模式也可以成功抗疫，「台灣應該成為管理流行疾病的更好民主模式。」