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道瓊3天連漲21％重回牛市！　創90年來「最強漲幅」　

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲道瓊從24日回漲後持續3天，幅度高達21％。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周四（26日）開盤延續前2天漲勢，道瓊終場漲幅衝破6％，創下90年以來3日最高漲幅，從周一低點後，至今已回漲21％，迅速回歸牛市。

道瓊指數終場上漲1351.62點，或6.38％，收在22552.17點；那斯達克指數上漲413.24點，或5.6％，收在7797.54點；標普500指數終場則上漲154.51點，或6.24％，以2630.07點作收。

美股因新冠肺炎衝擊而結束08年金融危機之後的牛市，正式進入熊市；然而國會民主和共和兩黨在爭執後重新談定，通過2兆美元的天價經濟刺激方案，為市場注入一劑強心針。連3天共「回血」21％的漲勢將美股重新帶上2萬點大關，是自1931年以來的最強3日漲幅，投資人信心增加，也連帶拉動歐股上揚。

與此同時，疫情衝擊使得企業工廠停擺，美國已經高達328萬人失業，川普政府將會運用大撒幣方式先暫時失業者滿足失業者在非常時期的經濟來源，同時避免經濟垮台。另外，美國經濟命脈之一的波音公司也大漲14％，過去4個交易日更大漲90％，得利於前一波的紓困方案，政府對航空業提供了580億美元。

歐股方面，英國FT100上漲127.53點，或2.24％，收在5815.73點；NQ德國指數上漲27.62點，或3.25％，收在876.99點；法國CAC40指數上漲111.28點，或2.51％，收在4543.58點。

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