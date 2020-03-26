　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國快篩試劑錯誤率達80%？捷克官員稱「方法不對」：僅2到3成

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,捷克德國邊境，防疫人員測量巴士內人員體溫。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散全球，捷克此前斥資新台幣近1700萬向中國購入15萬份新冠病毒快篩試劑，不過之後卻被當地媒體爆出快篩錯誤率竟高達80%。對此，捷克衛生官員出面澄清，雖然會有錯誤，但沒那麼高，只有20%至30%。另一方面，捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）也指出，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對。

綜合媒體報導，捷克衛生部官員（Pavla Svrčinová）表示，21日測試這批2019年新冠病毒快篩試劑，結果發現錯誤率約80%，檢測結果呈現假陽性或假陰性反應。她又補充，他們將受檢樣本再進行傳統檢測，以證實快篩試劑的錯誤率。

對此，捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）指出，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對，這批快篩試劑主要用在疾病已經持續一段期間、或結束14天隔離檢疫期的人。

另外，捷克衛生部副部長普米拉（Roman Prymula）也提到，他們知道這批快篩有錯誤率，但並非衛生專家所說的80%，僅有20%至30%，加上檢測也不是最後的結果，使用方法也要在症狀出現5到6天後才進行檢測。普米拉強調，快篩試劑無法檢驗體內存在病毒的患者，呈現陰性代表體內無抗體，同時意味著受檢者尚未感染或沒檢測到病毒。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
快訊／美國300萬人失業！道瓊開盤「暴漲500點」
看電影一半「被隔壁男生偷親」　女觀眾映後算帳⋯結果交往了
「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！　10產線威炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國快篩試劑錯誤率達80%？捷克官員稱「方法不對」：僅2到3成

「媒體太誇張了啦！」　巴西總統呼籲結束居家隔離：只是小感冒好嗎？

不斷更新／西班牙首相「御用司機」確診　東京「今激增47例」破紀錄

4小孩「遠距教學」全在家搶電腦！　媽媽大崩潰：我家是有樂團膩？

價值105萬的咳嗽　賓州惡質女逛街裝病超市賠很大

快訊／西班牙首相「御用司機」確診　曾與首相密切接觸

加拿大紓困救濟！因疫情失業者每月領4.3萬　持續4個月

惡女進超市「狂咳嗽」：我有新冠肺炎！顧客嚇傻　100萬商品緊急扔掉

英國首相治「刁民」手法曝光　「群體免疫說」讓國民自願待在家

馬來西亞籌措新冠肺炎疫情救濟金　總理內閣減薪2個月

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

中國快篩試劑錯誤率達80%？捷克官員稱「方法不對」：僅2到3成

「媒體太誇張了啦！」　巴西總統呼籲結束居家隔離：只是小感冒好嗎？

不斷更新／西班牙首相「御用司機」確診　東京「今激增47例」破紀錄

4小孩「遠距教學」全在家搶電腦！　媽媽大崩潰：我家是有樂團膩？

價值105萬的咳嗽　賓州惡質女逛街裝病超市賠很大

快訊／西班牙首相「御用司機」確診　曾與首相密切接觸

加拿大紓困救濟！因疫情失業者每月領4.3萬　持續4個月

惡女進超市「狂咳嗽」：我有新冠肺炎！顧客嚇傻　100萬商品緊急扔掉

英國首相治「刁民」手法曝光　「群體免疫說」讓國民自願待在家

馬來西亞籌措新冠肺炎疫情救濟金　總理內閣減薪2個月

SBL／台啤3本柱聯手　黃鎮致命冷箭助隊本季次高7連勝

男主角聲音低沈！女星發現「驚悚真相」嚇得逃到超遠　久久不敢靠近

快訊／美國300萬人失業！道瓊開盤「暴漲500點」

劉真入夢「就像以前一樣」　20年閨蜜楊麗菁哭癱靈堂：心中像有石頭壓著

徐正文稱第3批包機票價貴3倍　3票種真實價格曝光

空服員確診…航空業淪陷！　雞排妹怒轟「都是貪婪航空公司的錯」

台人在美狂燒一週！醫揭露檢驗「流程瞎到爆」…讚嘆：台灣醫療奢侈又幸福

越南返台失聯30小時！男子彰化遭逮「辯手機沒電」…下場慘了

日本大阪吐司店「嵜本」即將來台！16種果醬任意搭配，單片包裝更是人氣款

中國快篩試劑錯誤率達80%？捷克官員稱「方法不對」：僅2到3成

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

醫護確診新冠肺炎　家中離奇死亡

美國執意稱武漢病毒　6國反對：毀掉世界秩序

巴西黑幫抗疫！宣布貧民窟宵禁

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

紅內衣妹「倫敦地標當伸展台」　火辣拍鹹濕照

更／西班牙首相「御用司機」確診

日本「傳說級美少女」榜單出爐

查爾斯王子感染　3天倫敦趴趴走路線曝光

性學專家：高潮可殺死新冠病毒！

更／加州病例數每隔3、4天就翻倍

機師跳窗！　避免接觸座艙「疑似感染」乘客

更多熱門

相關新聞

越南返台失聯30小時！男子彰化遭逮

越南返台失聯30小時！男子彰化遭逮

彰化有名男子日前從越南返台，原本應該進行居家檢疫，但他直接將手機關機，失聯30個小時，被警方抓到後，還辯稱手機沒電，才到朋友家過夜，離譜的行徑恐讓他吃上60萬元的罰單。

泰女入境趴趴走　違反居家檢疫最高罰100萬

泰女入境趴趴走　違反居家檢疫最高罰100萬

「媒體誇大啦！」巴西總統籲結束居家隔離

「媒體誇大啦！」巴西總統籲結束居家隔離

東奧延期讓南韓足球員超沮喪

東奧延期讓南韓足球員超沮喪

檢疫所像監獄　花蓮衛生局回應了

檢疫所像監獄　花蓮衛生局回應了

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19捷克

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

EXID前東家驚爆收山　王思聰破產拖垮全公司

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面