清明連假順應民情　公路總局試辦安朔─草埔隧道提速至70公里

▲▼ 清明連假為順應民情，公路總局試辦安朔-草埔隧道提速至70公里。（圖／公路總局提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

南迴改於2019年底通車後，沿線行車速限紊亂，造成用路人頻頻抱怨，現因蘇花改將試辦調升行車速限，台東區域立委劉櫂豪要求公路局在確保安全的前提下儘速檢討，讓行車更順暢。公路總局為順應民情26日特公告清明連假期間試辦南迴公路安朔-草埔隧道路段提速至70公里/小時，希望能讓用路人行車更加順暢。

劉櫂豪表示，南迴公路拓寬工程歷經9年施工，總經費204.45億元，在公路總局同仁及施工單位的努力下，提早於2019年12月份通車。惟通車至今，南迴公路沿線行車速率有高有低，車速限制紊亂造成用路人抱怨，為了讓用路人有更好行車體驗，於日前在立法院交通委員會業務報告時，特要求公路局應儘速與相關單位研議檢討，期能讓行車更順暢。

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公路總局指出，南迴拓寬工程其中安朔-草埔路段截彎取直，直接開闢隧道貫通，全長約4.6公里，公路局研議包括通行車種、道路幾何線形、隧道設施的調整、及防災應變能力等等，並考量整體隧道行車安全，完成相關工程調整後，研議於清明連假期間試辦提速至70公里/小時，期能讓用路人在清明連假行車更平安、順暢，提升行車體驗。

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