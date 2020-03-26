確定了！蘇花改、南迴改清明連假試辦提速　「速限60→70km」

▲蘇花改通車後，連假期間車流量頻創新高。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改於今年1月5日正式通車，在春節、228連假期間車流量都創下新高，但立委陳歐珀就指出，蘇花改速限僅60公里，導致許多駕駛抱怨龜速塞車。公路總局今（26）日宣布，初步檢核蘇花改速限有提升至70公里/小時的空間，連同南迴改，都將在清明連假試辦提速。

公路總局表示，蘇花改全路段都是隧道群，最長隧道達12.6公里（觀音、谷風合計），而南迴改安朔到草埔路段，也包括4.6公里長的草埔隧道，都具有長隧道的特殊環境。長隧道行車速限的調整需要更為謹慎的考量，其中包括通行車種、道路幾何線形、隧道設施的調整、及防災應變能力等等，因此原先速限都設定為60公里/小時。

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▲蘇花改將在清明連假試辦提速，速限從60公里/小時提升至70公里/小時。（圖／蘇花改工程處提供）

不過，在收到各方的提速需求後，公路總局表示，已就這些應考量因素辦理研究中，目前初步檢核蘇花改與南迴改路段均有由60公里/小時，提升速限至70公里/小時的空間，公路總局會在考量整體隧道行車安全、完成相關工程調整與行政程序後就可以提升速限路段，儘早在清明連假試辦。





▲南迴改也將跟進提速。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

即將來臨的清明四天連假，公路總局表示，除試辦速限提升外，仍會依以往連假的經驗與清明車流特性研判全力作好疏運準備，控管沿線瓶頸路段，調整主線號誌時制、加派疏導人力並發布即時路況資訊，讓用路人行車平安、順暢。