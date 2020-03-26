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馬偕急診醫「輕便雨衣」替代隔離衣　李德維爆：院方準備咎責爆料者

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▲國民黨立委李德維質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委李德維。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委李德維日前踢爆，台北馬偕醫院急診室醫師身穿「輕便雨衣」替代隔離衣，傳出院方準備「咎責」爆料醫師，透過法務室了解爆料醫師觸犯的法條，讓爆料醫師深感沮喪、恐慌。對此，李德維26日要求衛福部徹底了解此事。

李德維24日在立法院踢爆馬偕醫院急診室醫師身穿「輕便雨衣」而非隔離衣，質疑醫療院所防護用品不足，行政院長蘇貞昌表示「會再注意」。院方當天透過聲明解釋，「該名同仁並非在負壓病室下執行醫療業務。當政府物資配送不穩定時，會在符合感控原則情況下，進行暫性時的應變措施。」

▲▼醫護人員穿雨衣。（圖／李德維辦公室提供）

▲醫護人員穿雨衣。（圖／李德維辦公室提供）

然而，事件被揭露後，李德維再獲知院方正準備究責拍照的醫護人員，並透過法務室「瞭解」爆料醫師涉及的法條。根據院內法務室向上層報告的信件提到，「經瞭解雨衣事件發生點在急診，由醫師拍照上傳至急診某LINE群組」、「如果當事人只是拍照留念僅存放私人手機不發布尚不至於有問題，可惜上傳到LINE群組。」

該信件中也一一列舉爆料醫師違反的法條，包括刑法315-1條（無故拍照他人非公開之活動）、315-2條（意圖散布）、316條（醫師無故洩漏因業務知悉或持有之他人秘密）及民法18條（人格權受侵害）、184條（因故意或過失，不法侵害他人之權利）、195條（不法侵害他人之身體），以上皆為告訴乃論。

對此，爆料醫師深感沮喪，他表示「我真的很害怕…完全沒有溫馨和被關心的感受」，馬偕急診團隊，沒有一個醫師、護理師推卻穿上隔離裝備，去打這場硬仗，LINE群組從2019年底，就一直討論疫情，馬偕急診該如何應變，當大部分的臨床科都在放年假時，團隊打開急診的安全門、設下戶外篩檢站，在寒冬冷雨中想的是「這一次，馬偕要做得更好」。

李德維26日回應，有基層醫護人員向他陳情，才讓政府注意到防疫可能的缺口，卻獲知馬偕院方居然正準備究責拍照的醫護人員，要求衛福部應徹底了解此事，勿讓「李文亮事件」在台灣重演，打擊所有基層醫護勇士們的士氣。

▲▼馬偕院方信件，傳出準備咎責爆料醫師。（圖／李德維辦公室提供）

▲馬偕院方信件，傳出準備咎責爆料醫師。（圖／李德維辦公室提供）

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