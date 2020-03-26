來「天龍國」找機會睡北車　街友：請不要因為沒口罩就歧視我

▲張大哥（前）認為街友沒口罩有苦衷，希望民眾別歧視他們。

圖文／CTWANT

半年前，我帶著老婆從花蓮來台北，快60歲了，還是想找「新人生」。在家鄉，我幹過直銷、賣過藝品，最後口袋仍一場空，不得已才來「天龍國」找機會，但光靠打零工，租房子夢想仍遠。雖說睡火車站很方便，但有家躲誰想餐風露宿？還好老天保佑我身體健康，就先撐著吧！

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▲台北車站周邊睡滿街友，大家都知道疫情，但也無可奈何。

這裡的難兄難弟們都「尊稱」我「張大哥」，可能是因沒工時，我愛到車站附近花點小錢上網咖吧，過年前我就知道新冠病毒了，但也只能告誡大家，沒錢的人連生病都沒資格，就算有健保卡也一樣，還有，這裡也沒人有閒工夫去排隊買口罩、酒精。害不害怕？我們連地板都敢睡了，你說呢？

▲有家躲沒人想露宿車站，是絕大多數街友共同心聲。

台北的社會局還算有心啦，大概每3天會有人來發1次口罩，1人限領1片，但我們都很「珍藏」，沒事不敢拿出亂用，像我，就只在不得不搭公車、捷運，去木柵那邊的工地時才會戴，以往一般人看我打扮，就已經比較閃了，現在如果還沒戴口罩，大家更像看到鬼一樣，那種歧視眼神，即便我臉上裝沒事，心裡還是很受傷。

我想，自己目前最值錢的財產，就是還搬得動鋼筋的這副身體，當然希望疫情快過，別倒楣中招。老婆這幾天有機會去應徵車站、環保局的清潔工，祈禱順利。對我倆來說，能擁有1頓熱飯、1間小屋，已經是最大的幸福了。

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