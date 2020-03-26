強調第三批包機「不涉及兩岸協商」　陸委會：陳時中口誤、已做溝通

▲3月26日陸委會例行記者會，副主委陳明祺主持代表發言。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

海基會今天上午公告，已洽請華航協助，指定上海兩班次供滯留湖北台灣人返家，讓滯留民眾得以「類包機」形式返台，我方派檢疫人員上機協處。對此，陸委會強調，由於是採用兩岸定期航班，由陸委會、海基會協調商討，若當地台胞在交通、旅費上遇到問題，會透過「熱心的台商、台協」做反映並予以協助，全程「不涉及兩岸協商。」

對於媒體追問，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午說明，定期定時的華航航班，是透過海基會、海協會的兩岸協商結果。陸委會副主委陳明祺回應，「這我們剛剛也跟指揮官聯繫一下，的確是一個口誤」，並坦言「陳部長最近很辛苦，難免會有口誤」，強調兩方已經確認過，認知沒有差距。也就是說，對於此次包機安排，並無透過兩岸官方管道進行溝通。

▲對於第三批以上海定期航班執行的湖北民眾返台包機，是否經過兩岸官方協商，陸委會已和指揮官陳時中進行過再次確認。（圖／指揮中心提供）

陸委會今天下午4時舉行例行記者會，由於副主委兼發言人邱垂正另有要公，由陳明祺主持，除發布兩岸關係例行性民調，也對第三批包機情況做出回應。

據了解，海基會公告的兩架次華航航班，分別為3/29（日）3/30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，即日起開放登記，以湖北已經解封的城市為主（武漢除外），考量台北—上海班次較多，以及距離相對較近。

值得注意的是，湖北省距離上海仍有800多公里以上距離，且湖北雖陸續解封，但出省、入上海須一定健康證明和規範，不少滯留台灣人反映旅費、交通存在困難，也擔心難以搭上飛機。

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▲因應肺炎疫情，兩岸前兩次透過協商，從武漢共發兩批三架次包機協助民眾返家，過程中由陸方、台辦負責台人前往機場交通與病毒核酸檢疫。（圖／記者李毓康攝）

對此，陳明祺表示，我方海基會會透過各地熱情的台商，或是台協去做了「很多的努力和安排」，對於個案有需求的，或是其他情況可以透過台商台協來反映。

他繼續強調，透過定期航班協助國人返台，「這是我們自己國人搭自己的航空返台，沒有涉及到兩岸協商問題」，是我方政府單位努力來促成的，也感謝過程中很多人的善意熱心，提供很多必要的協助。

陳明祺提到，就他了解，目前沒有收到指揮中心要求我方陸委會、海基會人員登上此次包機，與醫護人員一同前往上海的訊息。

►我沒有遲到，是時間遲到了！