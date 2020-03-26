居家檢疫者大增！陳時中盼「各旅社一起做檢疫旅館」　會給獎勵、補助！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎今（26）日在新增17例個案，其中15例是境外移入、2例本土，目前入境者一律實施居家檢疫14天，中央流行疫情指揮中心表示，現在鼓勵地方政府和各家旅社都一起做檢疫旅館，下午會開會討論相關獎勵和補助。

指揮官陳時中指出，近來居家檢疫案例越來越多，有4萬5千多名在案者，接下來兩個禮拜，也預計會在增加2、3千人，為因應大量居家檢疫和相關接觸者，決定鼓勵地方政府都一起設置檢疫旅館，讓民眾都有更好的分隔。

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陳時中說，接下來會跟交通部討論相關方案，下午指揮中心會議上也會再提出來，除了會提供獎勵，也會進一步討論在管理、消毒上等補助費用，希望可以有更多旅社一同參與。

而今日新增17例中，有2例是本土案例，分別是案246、247都是境外移入個案的接觸者。陳時中說明，案246為60多歲男性，為案209（美國移入）同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案247為40多歲女性，為案228（荷蘭移入）同住家人，於3月23日發病，經就醫採檢通報後確診。

另新增15例境外移入個案為7女8男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至23日，發病日介於3月11日至23日，發病前活動地包括美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩納哥、墨西哥等國家。

而境外移入個案中，案248於3月12日至20日跟團赴西班牙旅遊，該旅遊團中有2人於3月23日確診（案170、189），案248無症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。

▲新冠肺炎累計252人確診。（圖／衛生福利部）