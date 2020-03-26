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地球成最大牢籠！新冠肺炎禁足30億人　聯合國警告：疫情將威脅全人類

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▲▼ 紐約聯合國總部。（圖／路透）

▲聯合國警告新冠肺炎恐危害全人類。（圖／為紐約聯合國總部大樓／路透）

（中央社華盛頓25日綜合外電報導­）全球新冠肺炎確診病例攀升逾45萬人，超過2萬人病故，各國政府加強抗疫措施下，如今全球有30億人口禁足在家。聯合國警告疫情已威脅全人類，呼籲全球各國團結合作抗疫。

法新社統計，全球182國家通報，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例超過2萬800人。西班牙病故人數已超過中國，成為義大利之後疫情最嚴重的國家。

在全球確診病例攀升逾45萬人之際，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出警告，疫情已威脅全人類，只有全球協調合作一致努力，才能遏止疫情擴散。

20國集團（G20）明天將召開緊急視訊會議，討論全球如何因應危機；而疫情新重災區歐洲聯盟（EU）27個成員國領袖也將共同商討對策。中國未通報新病例之後，已經開始放鬆在疫情源頭湖北省的封鎖令。

不過，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天聲明表示，冠狀病毒已開始襲擊監獄、移民拘留所與居家照護中心和精神科醫院，由於監獄經常過於擁擠，以及這些相關場所過於封閉，發生大規模感染的風險很高。

她指出，許多國家的監獄非常擁擠，囚犯與獄方工作人員特別容易受到感染。巴舍萊呼籲，各國當局應緊急減少拘留人數。針對一些已經開始採取行動的國家，她表示歡迎。

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