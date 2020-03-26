　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重男噴漆「台北市封城196」看板嚇壞居民　最高罰300萬…他嘆：好心提醒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼三重男誤信謠言，噴漆「台北市封城196」要提醒居民反遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重男誤信謠言，噴漆「台北市封城196」要提醒居民反遭逮。（圖／民眾提供）

記者陳豐德／新北報導

新冠肺炎26日累計確診252例，國內疫情進入高峰期，新北市三重區一名陳姓男子誤信謠言，以為台北市就要封城，26日凌晨搬來一塊床板放在溪尾街與仁華街口，持藍色噴漆喷上「台北市封城196」等大字，讓民眾嚇得趕緊報警，警方獲報到場將他帶回偵辦，訊後將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《恐嚇公眾罪》送辦。

據查證，這名58歲的陳姓男子日前在三重碧華公園與朋友討論疫情，對方言之鑿鑿地講說「這次肺炎台北市已經確診196人，要封城了！」陳男信以為真，為提醒雙北地區的人民，以守護國家安全為己任的他26日凌晨6時許起床，撿來一塊廢棄床板及藍色噴漆罐，到三重區溪尾街與仁華街口旁擺放，接著朝床板上噴下「台北市封城196」等字。

民眾及里長發現後嚇得不輕，隨即通報轄區警方到達現場，經調閱監視器，再100公尺外的碧華公園將陳男逮捕歸案；他透露，是因為聽到朋友轉述，才「好心」以噴漆來提醒大家準備封城，不知道是假消息，全案訊後依照《恐嚇公眾罪》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條內容，「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」送辦，最高可罰三年以下有期徒刑，併科300萬元罰金。

▼男子將床板擺放在未開始營業的加油站前，引起恐慌。（圖／民眾提供）

▲▼三重男誤信謠言，噴漆「台北市封城196」要提醒居民反遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

載孕妻車禍「1屍2命」　癌夫悲慟難承受…隨老婆腳步也走了

「是不是沒人教！」單親國三生遭女班導羞辱　怒捶玻璃大爆血險斷命

影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴

ET快訊
金芭黎找舞小姐台商繳清30萬罰款　住負壓病房2個月「仍是陽性
「N號房」趙主彬16歲繼承者抓到了！營運4個月內幕：2萬人付
劉真爸媽現身見愛女　由工作人員攙扶
三重男噴漆「台北市封城196」看板！下場慘了最高要罰300萬
台灣3確診病患首用瑞德西韋　治療狀況公布
英情侶來台抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中證實回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大陸網軍掰：賴清德罹肺炎逝世遺體放二殯　刑事局急叩臉書刪除31帳號

叫外送茶到摩鐵！高雄男掏出「一粒橘色」喊：這是暴斃丸…逼她脫光強來

三重男噴漆「台北市封城196」看板嚇壞居民　最高罰300萬…他嘆：好心提醒

「1支200元」替代役男收容所私賣香菸　自首吐錢獲緩刑

疫區遣返嫌犯讓人「心驚驚」　橋頭院檢警3方演練遠距偵訊

爆料時力黨工持毒…王浩宇「怕做偽證」拒出庭　法官考慮裁罰

徵收民地讓建商蓋「美河市」　大法官認定違憲5年後…法院仍判地主敗訴

男夜潛學校警趕到問「你做什麼？」　誠實小偷回「偷東西啊！」

快訊／北市萬華區「1男1女」疑屋內輕生！警消破門緊急救治中

「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」民間團體籲通姦除罪化

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

大陸網軍掰：賴清德罹肺炎逝世遺體放二殯　刑事局急叩臉書刪除31帳號

叫外送茶到摩鐵！高雄男掏出「一粒橘色」喊：這是暴斃丸…逼她脫光強來

三重男噴漆「台北市封城196」看板嚇壞居民　最高罰300萬…他嘆：好心提醒

「1支200元」替代役男收容所私賣香菸　自首吐錢獲緩刑

疫區遣返嫌犯讓人「心驚驚」　橋頭院檢警3方演練遠距偵訊

爆料時力黨工持毒…王浩宇「怕做偽證」拒出庭　法官考慮裁罰

徵收民地讓建商蓋「美河市」　大法官認定違憲5年後…法院仍判地主敗訴

男夜潛學校警趕到問「你做什麼？」　誠實小偷回「偷東西啊！」

快訊／北市萬華區「1男1女」疑屋內輕生！警消破門緊急救治中

「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」民間團體籲通姦除罪化

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

超前佈署價值股

離塵不離城！滬尾藝文園區推出系列超殺優惠　享精緻美食不用出門

苗縣肺炎確診再添一例　3例確診皆為「境外移入」　

日本連2天確診爆增！網超專業和「這件事」作聯想：不用蓋牌了啊

小蠻Cosplay貓女找男人開房　老公好興奮點菜「水手服誘惑」

日職／聞不到酒味及咖啡味　藤浪晉太郎疑染新冠肺炎

穿桃紅色半價、身分證對對碰免費入園　江南渡假村陷進浪漫粉紅中

全美防疫期間宣佈開刀　大都會「雷神」被罵翻

案192在美染流感「返台確診新冠肺炎」被罵翻　陳時中、周志浩幫緩頰

國中生行兇畫面曝光！暴走持美工刀「進逼妥瑞兒」　路邊對峙60秒奪命

社會熱門新聞

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

飲料店氣爆　高中生「等公車遭波及」

韓國瑜夫婦提告媒體人　張雅琴出庭

「嘉義阿皇」身分起底　闖民宅砍人傳落網

騎士遭撞求償天價　價目表曝！網友激辯

賣熟食沒戴口罩　外地攤商遭教訓

他半夜探女友…驚見軍人床上「幫戴綠帽」

母子居家檢疫出門曬衣、騎腳踏車　侯友宜：嚴格開罰

三重男噴漆「台北市封城196」看板嚇壞居民

初夜想留新婚當日！色男酸她「老古板」再硬上

男拔槍射擊！美女警奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

LINE群組勸買衛生紙　OL結局反轉

更多熱門

相關新聞

林昀儒、鄭怡靜6桌球國手分頭練降低風險

林昀儒、鄭怡靜6桌球國手分頭練降低風險

受到新冠肺炎疫情衝擊全球，東京奧運確定延期一年，其中在桌球項目，中華隊已經取得男女單、男女團及混雙資格，目前6名國手仍在積極備戰，中華民國桌球協會理事長林茂榮表示，「6名選手都分別在各地訓練，避免可能染疫情況。」

圖解最新17例感染史　歐美變破口

圖解最新17例感染史　歐美變破口

中市警「異地辦公」演練總動員

中市警「異地辦公」演練總動員

大學生湧邁阿密開趴！熱火隊魂震怒

大學生湧邁阿密開趴！熱火隊魂震怒

日職藤浪疑染新冠肺炎　呂彥青居家隔離

日職藤浪疑染新冠肺炎　呂彥青居家隔離

關鍵字：

三重噴漆台北市封城新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面