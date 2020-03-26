三重男噴漆「台北市封城196」看板嚇壞居民　最高罰300萬…他嘆：好心提醒

▲三重男誤信謠言，噴漆「台北市封城196」要提醒居民反遭逮。（圖／民眾提供）



記者陳豐德／新北報導

新冠肺炎26日累計確診252例，國內疫情進入高峰期，新北市三重區一名陳姓男子誤信謠言，以為台北市就要封城，26日凌晨搬來一塊床板放在溪尾街與仁華街口，持藍色噴漆喷上「台北市封城196」等大字，讓民眾嚇得趕緊報警，警方獲報到場將他帶回偵辦，訊後將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《恐嚇公眾罪》送辦。

據查證，這名58歲的陳姓男子日前在三重碧華公園與朋友討論疫情，對方言之鑿鑿地講說「這次肺炎台北市已經確診196人，要封城了！」陳男信以為真，為提醒雙北地區的人民，以守護國家安全為己任的他26日凌晨6時許起床，撿來一塊廢棄床板及藍色噴漆罐，到三重區溪尾街與仁華街口旁擺放，接著朝床板上噴下「台北市封城196」等字。

民眾及里長發現後嚇得不輕，隨即通報轄區警方到達現場，經調閱監視器，再100公尺外的碧華公園將陳男逮捕歸案；他透露，是因為聽到朋友轉述，才「好心」以噴漆來提醒大家準備封城，不知道是假消息，全案訊後依照《恐嚇公眾罪》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條內容，「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」送辦，最高可罰三年以下有期徒刑，併科300萬元罰金。

▼男子將床板擺放在未開始營業的加油站前，引起恐慌。（圖／民眾提供）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►載孕妻車禍「1屍2命」 癌夫悲慟難承受…隨老婆腳步也走了

►「是不是沒人教！」單親國三生遭女班導羞辱 怒捶玻璃大爆血險斷命

►影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴