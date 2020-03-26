日本連2天確診爆增！網超專業和「這件事」作聯想：不用蓋牌了啊

▲日本新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情越來越嚴重，東京奧運已確定延到2021年，在宣布賽事延辦之後，日本的確診數連2日破紀錄，日本政府在25日晚間以全球各國為對象，將旅遊警示上調至第二級，呼籲民眾應避免非必要的外出或是在家上班，對此就有網友討論「日本要開始瘋狂防疫了嗎？」

原PO在PTT上以「日本要開始瘋狂防疫了嗎？」為題，表示東奧已經確定延期，日本也公布了大量的確診病例，東京都都知事緊急召開記者會宣佈週末外出自肅，下一步可能要開始停班停課或封城了，街上湧現大量的採買車潮，「日本終於要開始認真防疫了嗎？」

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貼文一出引發廣大網友留言，「來不及了」、「真的是....有夠慢」、「日本人會乖乖聽話嗎？」、「現在防已經太晚啦，只能全力搞解藥」、「只怕來不及了」

有網友把日本政府開始積極防疫和東奧延期一事作聯想，「不演了阿，開牌示眾」、「開牌開起來，不演了」、「既然都延期了當然不演了」、「東奥延期，日本掀牌了」、「不蓋了~不蓋了」、「奧運都爆炸了 失去了蓋牌的理由」、「蓋牌的理由沒了」

也有網友為日本加油打氣，「加油啊！日本」、「日本人最擅長自肅，怕的是在日外國人」、「我相信日本有自肅的話不會比歐美慘」、「日本人大部份都很聽話，沒問題的」、「我相信日本還有救，只要他們積極開始驗」。