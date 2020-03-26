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台灣下步？「說不定得考慮真正鎖國」　醫：3天沒看到張上淳，我也很憂心　

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心指揮官陳時中強調，「張醫師沒有離開我們的團隊，未來也不會，那我會跟他轉告大家都很想念他。」圖為兩人日前一起出席記者會畫面。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台大名醫施景中表示，這三天的防疫記者會，都沒看到中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳出現，「我也是感到很憂心，他是真正的疫病專家，希望他趕快歸隊。」他也認為，居家檢疫人數已達4萬人，只要幾人沒遵守，防疫可能出現大缺口，「說不定得考慮真正鎖國，或返國者強制居住防疫旅館。」

施景中25日在臉書指出，今天新聞報導澳洲、紐西蘭開始鎖國，紐西蘭進入最高警戒（第四級）；24日午夜過後，所有非必要服務設施將全部關閉，只有超市及藥局能夠照常營業，全國人民準備進入自我隔離一個月，「紐西蘭的病例還沒我們多。」

請繼續往下閱讀...

施景中說，印度則進入14天的戒嚴；川普在新聞說，紐約的醫療物質有可能在一周內耗盡，已經請民兵開始蓋方艙醫院；微軟創辦人比爾蓋茲認為，COVID-19是百年一見的世紀病毒，美國應鎖國6到10周；杜拜已全面停止飛機起降。

▼美國疫情持續延燒，川普一個頭兩個大。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

施景中表示，未來數周內應該會有更多的國家，採取和紐澳、印度一樣的強硬措施，讓一切回歸自然，日出而作，日落而息，人們的接觸變少，回復幾百年前的生活；紐西蘭總理說，此舉或許能夠拯救數以萬計人性命。

「我本來也以為我們也是鎖國狀態」，施景中說，24日看新聞才知道原來北京還有飛機飛回來，然後一個年輕人不聽勸阻跑去泡網咖，就在台北火車站附近；每天看國外回來的病例一直確診，雖然大多在機場就被發現，但還是有些在潛伏期內就進了國門，「請不要獵巫，都是自己家人。」

施景中指出，台灣負壓隔離病床人口密度是全世界第三，但也不過1000多張床，照這速度應該很快會用完了；目前居家檢疫的人已達4萬人，只要幾個沒遵守，防疫可能出現大缺口，或許指揮中心要考慮更嚴格的措施了，「說不定得考慮真正鎖國，或返國者強制居住防疫旅館。」

▼施景中期盼張上淳趕快歸隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

施景中也提到，其實這三天的防疫記者會都沒看到張上淳教授的出現，「我也是感到很憂心，他是真正的疫病專家，希望他趕快歸隊。」

張上淳的「醫師兒子」被踢爆在3月出國玩樂後，張上淳已連3日沒有出席例行記者會，引發外界揣測。對此，資深媒體人鍾年晃透露，據他所知，張其實相當自責；但指揮官陳時中卻不斷霸氣安慰，「你很重要，你絕對不能離開這個團隊。」而陳24日也強調，「張醫師沒有離開我們的團隊，未來也不會，那我會跟他轉告大家都很想念他。」

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