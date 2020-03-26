　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢6成感染者尚未被發現「可能引爆下波流行」　陸學者呼籲展開大抽查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲武漢海鮮市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者葉國吏／綜合報導

一篇刊載於國際學術期刊的中國研究報告指出，在武漢一地的所有新冠肺炎感染者中，恐有近60%尚沒被發現，若不因應恐再度引爆疫情。中國專家疾呼，應不惜代價在武漢展開抗體抽樣調查。

根據《中央社》報導，中國新聞周刊微信公眾號今天報導，華中科技大學公共衛生學院院長鄔堂春團隊，透過組建模型分析了武漢市衛健委法定傳染病報告系統中，截至2月18日的2萬5961例實驗室確診2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）病例數據。

研究預估，武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微的病例。論文認為，對未發現病例進行估計，對持續監測和感染具有重要意義。

這篇研究3月6日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發布，並於3月20日被國際學術期刊「自然」（Nature）網站引用。報告更強調，輕症或無症狀感染者傳播病毒的能力並不弱，這類隱性感染者可能會引發新一輪的疫情大爆發。

世界衛生組織（WHO）發布的「人感染2019新型冠狀病毒引起的2019冠狀病毒病的全球監測」規定，「無論有無臨床體徵和症狀，經實驗室確診感染新冠病毒者」均為確診病例。但中國的確診標準與此不同。

中國國家衛健委現行的「新型冠狀病毒肺炎防控方案」，將核酸檢測陽性病例分為確診病例和無症狀感染者兩類，無症狀感染者不被列入確診名單，但方案卻明列「無症狀感染者也可能成為傳染源」。

對於症狀感染者的排查機制，「第六版」防控方案顯示，這類人員主要透過密切接觸者篩查、聚集性疫情調查和傳染源追蹤調查等途徑發現。

鄔堂春在接受中國新聞周刊訪問時表示，可能存在59%未被發現的感染病例，是團隊基於最保守的模型預測出來的，並沒有進行實際的流行病學調查。就此問題，早在2月中旬，他們曾向湖北省防疫指揮部及有關部門建議進行流行病學抽樣檢查。

他強調，科學是非常嚴謹的，可能的東西不能說成肯定。模型的空間設計沒有完美的，所以一定要有大樣本去做實際抽樣，才能得出地區的差異和潛在的隱性感染數量。

復旦大學公共衛生學院前院長、中華預防醫學會新冠肺炎防控專家組成員姜慶五則表示，帶毒的隱性感染者不會進行隔離，活動範圍很大，危害性也就更大。

他認為，模型假設條件很多，像武漢這麼大範圍的感染，不能過度信任模型，一定要透過實際調查隱性感染人數，而抗體檢測則是確認新發傳染病隱性感染很好的方式。

姜慶五指出，派專業流行病學調查人員在武漢地區進行抗體流行病學抽樣調查是很有必要，也完全可操作，更是武漢應該完成的。一部分針對先前被排除的確診病例的密切接觸者等高暴露族群，另一部分則針對一般人群。「除武漢之外，沒有其他地區可以完成」。

他表示，在理論上，抽樣的樣本規模越大越好。而具體的流行病學調查則需要假設一系列的條件，才能確定樣本數量。根據武漢目前的累計確診人數，起碼要做2500人以上的抽樣調查，才能反映整體情況。

姜慶五指出，隱性感染的數據是影響日後決策的重要指標，關係到新冠肺炎是否會捲土重來，以及一旦捲土重來，該如何應對。「這樣的調查對武漢、對國家都很有意義，只要有可能性，即使砸鍋賣鐵也應該做」。

ET快訊
志村健患新冠肺炎裝上葉克膜！「2天內症狀急速加重」意識不清中
不想與美根分開！劉沛連奔外交部、移民署獲解套方法：非常感謝台
快訊／各國請停火！WHO秘書長譚德塞：待在家裡，不能消除流行
今飆30度「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢6成感染者尚未被發現「可能引爆下波流行」　陸學者呼籲展開大抽查

中、英雙語！林鄭月娥撰文喊話港人：現在絕非抗疫鬆懈時刻

增加10個！北京調整「高風險國家、地區」名單至25個...香港也被列入

FCA調整中國產線　每月100萬個口罩供美加墨

產量大增！陸口罩價格崩盤...KN95市價「64元跌至38元」

總統親吻完五星旗後...塞爾維亞比照大陸建「千床方艙醫院」

著火轎車衝進加油站！司機「全身狂燒」跳車急逃：有人害我

70噸中國物資到貨！匈牙利總理太興奮…下秒「一個動作」周圍全笑了

4天檢測縮至2分鐘　華為「AI新冠病毒分析儀」前進菲律賓

台商復工／進蘇州全需「核酸檢測＋隔離」　台幹還原浦東—昆山12小時

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

82天達全球35萬人染疫1.6萬死　譚德塞籲發起進攻：疫情正加速

武漢6成感染者尚未被發現「可能引爆下波流行」　陸學者呼籲展開大抽查

中、英雙語！林鄭月娥撰文喊話港人：現在絕非抗疫鬆懈時刻

增加10個！北京調整「高風險國家、地區」名單至25個...香港也被列入

FCA調整中國產線　每月100萬個口罩供美加墨

產量大增！陸口罩價格崩盤...KN95市價「64元跌至38元」

總統親吻完五星旗後...塞爾維亞比照大陸建「千床方艙醫院」

著火轎車衝進加油站！司機「全身狂燒」跳車急逃：有人害我

70噸中國物資到貨！匈牙利總理太興奮…下秒「一個動作」周圍全笑了

4天檢測縮至2分鐘　華為「AI新冠病毒分析儀」前進菲律賓

台商復工／進蘇州全需「核酸檢測＋隔離」　台幹還原浦東—昆山12小時

騎士遭撞「無名指截肢」求償天價　價目表曝光！網友激辯

「我無法上班…」日亞馬遜最大物流中心員工確診　網驚：最近正免運特價！

迪巴拉確診比「OK」報平安　31日複檢已過最痛苦時期

志村健患新冠肺炎裝上葉克膜！　「2天內症狀急速加重」…意識不清中

義媒曝「梵蒂岡有牧師確診」　曾與教宗住在一起！

譚德塞讚川普承擔責任　展現抗疫政治承諾

N號房受害人現身說法2／「希望淫魔關到死！」　她同時罹2精神疾病：做夢都害怕

美偵察機高雄外海「多次來回盤旋」　反制共機意味濃厚

挪出空牢房當隔離空間　德國北萊因邦預計釋放1000名囚犯

N號房受害人現身說法1／變態誘拐SOP曝光！　未成年少女受騙拍「40支性奴片」

國中生行兇畫面曝光！暴走持美工刀「進逼妥瑞兒」　路邊對峙60秒奪命

大陸熱門新聞

到機場迎接中國物資！匈牙利總理碰手肘歡迎

著火轎車衝進加油站　司機「全身狂燒」跳車急逃

中、英雙語！林鄭月娥撰文喊話港人

研究：武漢6成感染者尚未被發現

北京調整「高風險國家、地區」名單至25個！

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

陸口罩價格崩盤「64元降至38元」

妻子、大舅下去推車被丟包雪山　駕駛開走半小時才想起

吉里巴斯總重申堅持一個中國原則

豐川後悔捐4500個口罩給中國！無錫10倍返還

25歲妹一年暴瘦48公斤「蠟黃眼睛凸」　減肥手術後超慘

泰國返回「拒絕隔離」！女怒嗆防疫人員：我要告你　官方回應了

FCA調整中國產線製作口罩

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

更多熱門

相關新聞

衣索比亞監獄擠爆！釋放4011人防疫

衣索比亞監獄擠爆！釋放4011人防疫

為了因應防堵新冠肺炎疫情（COVID-19），衣索比亞政府考量到監獄囚犯太多，可能導致病毒擴散，宣布將釋放4011名囚犯，這些人觸犯的大多都是輕罪，或者只剩下不到1年的刑期。

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

英國駐匈牙利37歲副大使確診死亡

英國駐匈牙利37歲副大使確診死亡

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

喝純酒精抗疫　伊斯坦堡30死20送醫

喝純酒精抗疫　伊斯坦堡30死20送醫

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

辛龍消失3天首度發文了！

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

醫護確診新冠肺炎　家中離奇死亡

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

劉真「旋轉舞姿」靈堂照曝光！

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面