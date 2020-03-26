上百部健身影片根本Netflix！防疫不外出用《Wondercise》在家甩油　一天只要6元免綁約

▲透過《Wondercise》可以清楚記錄訓練數據，透過App圖表追蹤健身成效。（圖／Wondercise提供）

消費中心／綜合報導

根據體育署資料統計，台灣人每週運動3次、每次運動30分鐘以上，規律運動人口比例，從2009年的24.4％，2018年成長到33.5％，健身場館也從2013年的149間激增到482家，可見台灣人對於追求健康體態有一定的需求。加上近日新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，許多人都不敢上健身房訓練，以減少接觸感染的機會，選擇在家裡自主訓練，讓許多人也開始尋找「線上課程」。

再加上近日Nintendo Switch發售的《健身環大冒險》，結合遊戲以及運動，讓許多人直接「宅」在家裡一邊享受遊戲的樂趣，一邊揮灑汗水、鍛鍊體態，紛紛上傳自己的瘦身成果。因此，就有不少想要開始健身的人，雖然都會想要到健身房找私人教練訓練，但一堂就要千元以上的費用，口袋不深真的頗難負擔，但又害怕如果沒有教練紀錄訓練過程，萬一姿勢錯誤會造成更嚴重傷害，這時候就是空中健身學院《Wondercise》登場的時候。

▼近日任天堂發售的《健身環大冒險》成功帶領許多人在家運動的習慣，但很多人還是希望有「教練」在旁監督。（圖／翻攝自Youtube）

《Wondercise》主打「隨時隨地，在家也行」的健身模式，只要下載App就可以在任何地方開啟你的健身計畫，配戴光感應體力檢測錶，就如同教練在你身旁記錄每個動作，馬上對你的動作給出評分。再透過智能追蹤技術加上獨家專利演算法，在每次訓練結束後以圖表看到你的成績表現，哪邊需要加強、哪邊表現很棒，透過大數據清楚掌握每一個動作。

而App中內建的訓練影片如同健身版Netflix一樣，有超過百部以上的影片等待你去探索，還邀請到國際級健身團隊拍攝，從拳擊有氧、徒手健身、混合瑜伽到自由搏擊等等，依照強度分等級，給需要不同訓練強度的人做使用。每部影片都固定在7分半左右，讓你隨時能開啟你的訓練，利用7分鐘的時間盡情鍛鍊體態，不用擔心任何天氣變化或場地限制，從此揮別健身房「太遠」不想去運動的藉口，在現在疫情緊張的時刻，也不讓你的體重跟著一起「緊張」。

▼《Wondercise》在每次訓練結束後，可以透過「教練」檢測錶比對跟線上教練的差異，給出評分以及下次可以改進的地方。

▼超過百支健身影片，在家就能依照喜愛類型輕鬆運動。

此外，智能推薦課程讓有不同目標的人都適用，不管是減脂、增肌、放鬆筋骨，或是想跟愛人在家裡大跳有氧增進感情，都可以靠著《Wondercise》量身打造專屬訓練菜單。一個月只要170元，等於一天不到6塊錢就能享受豐富課程，且不用綁約，隨時可以線上取消，一次訂閱一年只要1,190元，一個月更是不到100元，現在就下載《Wondercise》一起動次動吧。

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